'Допомога - інструмент шантажу': політолог дав тривожний прогноз про підтримку США

Боротьба у США буде загострюватися і Україні слід готуватися до таких поворотів, які можуть поставити країну у критичне становище.

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Україна може стати заручником політичних ігор США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter / Олексій Резніков, ua.depositphotos.com

Військова допомога Україні від США буде надходити, проте можливі ускладнення та обмеження в обсягах. Допомога Україні стала інструментом політичного тиску в США. Про це в інтерв’ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Допомога з боку США Україні буде надходити, нікуди вона не дінеться, але є питання щодо її обсягів. Хай там як, але ніхто не дасть Путіну перемогти Україну на полі бою. Тож у якомусь вигляді ця військова допомога збережеться, але цілком можливі ускладнення з її отриманням і обмеження її обсягів", - зазначив експерт.



За його словами, ця проблема залишатиметься актуальною до завершення президентських виборів у США. Він зауважив, що допомога Україні стала інструментом політичного тиску в внутрішній політиці Сполучених Штатів.

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"Допомога стала інструментом політичного тиску в американській внутрішній політиці, ба більше – політичного шантажу. І немає жодних ознак того, що ця боротьба всередині американського політичного класу ослабне або що там відмовляться від таких прийомів, в тому числі й шантажистських", - пояснив він.

Розумний попереджає, що боротьба у США буде загострюватися. Саме тому Україні слід готуватися до можливих непередбачуваних поворотів, які можуть поставити країну у незручне або навіть критичне становище.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Військова допомога від США

Нагадаємо, у Сенаті США представлено новий законопроєкт про додаткове фінансування загальною сумою 118 млрд доларів, який включає виділення 60 млрд доларів на допомогу Україні. Загальна сума також включає кошти для Ізраїлю та зміцнення південного кордону США. Напередодні у США пропонували голосувати за допомогу Ізраїлю без України.

Також законопроєкт про безпеку на $118 мільярдів, що включає допомогу для України, є "ще гіршим, ніж попередній", заявив спікер-республіканець Палати представників Майкл Джонсон. Він наголосив, що законопроект не вирішує проблему на кордоні з Мексикою, якщо документ пройде до Палати представників, то "помре по прибуттю".

Крім цього, президент США Джо Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у недоліках міграційної системи країни та закликав Конгрес швидко схвалити законопроєкт з посиленням міграційної політики, включаючи фінансову допомогу Україні. Байден також висловив обурення тим, що республіканці виступили проти законопроєкту за бажанням Трампа.

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