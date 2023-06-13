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Макрон заявив про початок переговорів після успішного контрнаступу ЗСУ

Анна Ярославська
13 червня 2023, 08:52 оновлено 13 червня, 08:58
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Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що контрнаступальні операції Сил оборони України можуть тривати упродовж декількох тижнів або місяців.
Еммануель Макрон, ВСУ
Еммануель Макрон сподівається, що контрнаступ ЗСУ буде успішним / Колаж: Главред, фото: фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України триває вже кілька днів і може тривати впродовж декількох тижнів або місяців. Такий прогноз озвучив президент Франції Еммануель Макрон в ході пресконференції з лідером Польщі Анджеєм Дудою і німецьким канцлером Олафом Шольцем. Лідери країн зустрілися в Парижі, щоб обговорити членство України в НАТО й гарантії безпеки України.

Макрон висловив сподівання, що операція Сил оборони України буде успішною, передає BFMTV.

"Йде контрнаступ, ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли почати фазу переговорів на хороших умовах", – сказав він.

Президент Франції заявив, що агресивна війна, яку веде Росія, "вже стала стратегічним і геополітичним провалом для агресора". Макрон вважає, що вже "ясно, що Україна не буде завойована".

Він також підтвердив "беззастережну підтримку" України і зазначив, що ситуація підштовхує союзників до продовження тісної співпраці.

"Ми подбаємо про те, щоб Росія не лише не вийшла переможцем, але і не змогла повторити цю війну", – заявив Макрон.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України розпочали "деякі контрнаступальні дії" на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква. За його словами, основною метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих Росією міст і сіл, зокрема і захопленого півострова Крим.

Ексрадник глави офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

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