Ядерний шантаж Путіна: експерт назвав напрямки ймовірного удару РФ

Поразка РФ у війні свідчитиме про особисту поразку Володимира Путіна, каже Дмитро Снєгирьов.

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Володимир Путін погрожує ядерними маневрами / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка про те, що диктатор Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї в разі розгрому російської армії в Україні.

"Цитата Литвиненка якраз підкреслює можливість подібного сценарію. Фактично Російську Федерацію загнано в кут - там прекрасно розуміють, що подальший хід бойових дій російська економіка не витягує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що економічні санкції, як би їх не критикували, впливають на стан російського ВПК і російської економіки.

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"Але програти в цій війні Путін не може, тому що на карту поставлено дуже багато для РФ. Не тільки в плані територіальних придбань, а й подальшого загального порядку безпеки в Європі та у світі. Поразка Російської Федерації свідчитиме про особисту поразку Путіна і, відповідно, фактичне зведення Російської федерації на маргінал", - говорить він.

Співрозмовник упевнений у тому, що це добре розуміють у Російській Федерації, чому й ідуть на підвищення ставок - проведення другого етапу ядерних навчань на території Республіки Білорусь.

"А це вже тиск безпосередньо на країни НАТО, насамперед Польщу і країни Балтії, а також можливість реалізації сценарію так званого Сувалкського коридору і безпосереднє військове вторгнення на територію Білорусі та низки країн Балтії", - додав Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ядерні погрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

/ Инфографика: Главред

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