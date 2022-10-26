Ядерні навчання під керівництвом Путіна: РФ завдала тренувального удару по полігону на Камчатці

Росія під наглядом директора Путіна провела ядерні навчання / Колаж Кремль, скріншот РІА Новини

На території РФ під керівництвом директора країни Володимира Путіна відбулися тренувальні пуски балістичних ракет з ядерними боєголовками. В рамках навчань були нанесені удари по полігону Кура на Камчатці.

Як повідомляє пропагандистське інформагентство Росії РИА Новости, агресор на своїй території провів пуски балістичних ракет з ядерними боєголовками. Удар був по полігону Кура на Камчатці.

Випробування ракети Ярс / Скріншот відео РИА Новости

"Під керівництвом Путіна проведено тренування наземних, морських і авіаційних стратегічних сил стримування, під час якої відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет", - зазначено в повідомленні.

У Кремлі кажуть, що на Камчатці запустили міжконтинентальні балістичні ракети Ярс з Плесецька і балістичну ракету Синява з акваторії Баренцева моря.

Глава Міноборони Шойгу сказав, що навчання проводилися під керівництвом директора РФ Путіна.

"Під керівництвом Путіна проводиться тренування з нанесення масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", - сказав Шойгу.

Погроза Путіна застосувати ядерну зброю

Керівник країни-агресорки Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. На Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

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