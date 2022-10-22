За можливим ядерним ударом по ОП повинен статися удар по РФ - Зеленський

Володимир Зеленський попередив про загрозу ядерного удару РФ/ ТСН, скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ повинен відповісти ударом по центру прийняття рішень в РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю канадським телеканалам CTV і CBC.

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія повинна завдати удару по центрах прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Неважливо чи є Україна країною НАТО чи не НАТО. Це відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", — заявив Зеленський.

"Якщо ти так зробиш, ти повинен знати: через секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по центру прийняття рішень у тебе, в твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі хтось загрожує, але той, хто загрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати або вбити, він знає, що він сяде у в'язницю, тому що він винен", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який крім сили нічого не розуміє".

При цьому, російське суспільство, за його словами, має знати, що їх президент вбиває українських громадян.

"Якщо ви не будете чинити тиск на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами розмовляти, тому що ви говорите мовою загроз. Ви не будете відпочивати за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США. Ви підтримуєте владу терориста", - сказав він.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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