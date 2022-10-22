УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

За можливим ядерним ударом по ОП повинен статися удар по РФ - Зеленський

22 жовтня 2022, 20:38

У відповідь має бути завдано удару по тому, хто дає завдання вбивати людей, упевнений президент.

Зеленський
Володимир Зеленський попередив про загрозу ядерного удару РФ/ ТСН, скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ повинен відповісти ударом по центру прийняття рішень в РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю канадським телеканалам CTV і CBC.

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія повинна завдати удару по центрах прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Неважливо чи є Україна країною НАТО чи не НАТО. Це відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", — заявив Зеленський.

"Якщо ти так зробиш, ти повинен знати: через секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по центру прийняття рішень у тебе, в твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі хтось загрожує, але той, хто загрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати або вбити, він знає, що він сяде у в'язницю, тому що він винен", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який крім сили нічого не розуміє".

При цьому, російське суспільство, за його словами, має знати, що їх президент вбиває українських громадян.

"Якщо ви не будете чинити тиск на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами розмовляти, тому що ви говорите мовою загроз. Ви не будете відпочивати за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США. Ви підтримуєте владу терориста", - сказав він.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще:

Володимир Зеленський ядерний удар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:30

Помилки при прибиранні: несподівані каверзи, про які ви не здогадувалися

21:13

"Ми знайдемо їх по запаху": президент розповів, що робитимуть ЗСУ в "тотальній темряві"Відео

20:46

Зеленський назвав Путіна старою людиною, у якої жорсткі проблеми з пам'яттюВідео

20:42

У кожної людини є дар: як дізнатися свій талант за датою народження

20:38

За можливим ядерним ударом по ОП повинен статися удар по РФ - ЗеленськийВідео

Реклама
20:19

Росія повинна пройти "депутинізацію": всі злочинці повинні сісти пожиттєво - Крістоф ХойсгенВідео

20:10

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

19:55

"Вбивають наших людей": Зеленський припечатав верхівку Ірану за постачання дронів РФВідео

19:26

"Готові воювати": США перекинули до кордонів України елітну бригаду десанту - CBSВідео

19:25

Оскар в студію: 4 знаки гороскопу найбільші обманщики

19:20

Вусатий фюрер точно воюватимеПогляд

19:08

Що приготувати без світла: найсмачніший і швидкий рецепт для всієї родиниВідео

19:04

З Таїсією краще не перетинатися: імена жінок, які будуть нестерпними тещами

19:00

Контрнаступ на Херсонщині: окупанти повністю втекли з двох населених пунктів - ГенштабВідео

19:00

Гороскоп на завтра 23 жовтня 2022: Терезам - приємні зміни, Скорпіонам - хороші новини, Водоліям - успіхВідео

18:58

У Києві дорожній конфлікт закінчився вбивством добровольця батальйону тероборониВідео

18:55

7 імен, які магнітом притягують гроші і успіхВідео

18:50

День тещі 2022 в Україні: душевні привітання і милі картинки

18:40

Німеччина відмовляється передавати Україні танки: Шольц спихнув провину на громадян країни - WeltВідео

17:59

Масований удар РФ по інфраструктурі України: в ОП назвали мету ПутінаВідео

Реклама
17:34

Сили НАТО під керівництвом США можуть втрутитися у війну в Україні – ексшеф ЦРУВідео

17:34

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

17:29

Окупанти готуються до запеклих боїв за Херсон - ЖдановВідео

17:27

Принесуть удачу і щастя: названі кольори 2023 року

16:51

ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який повернувся на фронт через 3 місяці після звільненняВідео

16:46

"Мобілізація в Україні неминуча": Жданов розповів, коли ЗСУ можуть сміливо йти в бійВідео

16:42

"Путін не повинен перемогти": Байден зробив гучну заяву про війну в УкраїніВідео

16:37

Пенсіонер на Сумщині сам захопив російський танк: за це він отримав медальВідео

16:21

"Сліпий амур мене проткнув стрілою": 5 психологічних прийомів, що допоможуть закохати в себе кожного

16:10

Паніка в Бєлгороді: після "бавовни" пропала вода та електроенергіяВідео

16:04

"Валєра Залужний - такий крутий, такий потужний": співак Кензов випустив трек про Головнокомандувача ЗСУВідео

16:04

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить справжній характер

15:38

"Галкіна привеземо, потім Урганта": у Росії зробили заяву про повернення чоловіка Пугачової

15:32

"Кухар Путіна "переходить в оборону: на Донбасі споруджують "Лінію Вагнера"Відео

15:16

Окупантів РФ охопила паніка: закликали жителів Херсона "негайно залишити місто"Відео

15:14

"Били струмом по геніталіях": ветеран АТО розповів про страшні тортури в полоні в окупантівВідео

14:50

Можна навіть з сусідами ділитися: де взяти світло при відключенні електрики

14:45

Ракетний удар РФ: в Україні під 1,5 мільйона відключених абонентівВідео

14:37

"Різонула 50%": Даша Астаф'єва похвалилася новою зачіскою

14:27

The Rasmus розповіли про спільний кліп з Kalush Orchestra і заспівали українською на ТБВідео

Реклама
14:26

Росія йде з Херсона, окупанти вивозять майно і документи - ХланьВідео

14:15

"Росія - країна-терпила": в РФ ополчилися на Жанну Бадоєву

13:49

Жителі Києва взимку можуть на якийсь час залишитися без опалення: у Кличка назвали терміниВідео

13:41

"У Росії вже йде громадянська війна": Пономарьов розповів про наслідки для РФ і УкраїниВідео

13:17

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:56

"У Херсоні росіяни будуть використовувати все": Жданов розповів про наказ Путіна "м'яснику" СуровікінуВідео

12:55

На Київ, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжчину і ще 6 регіонів чекає відключення світлаВідео

12:46

Православний календар на листопад 2022: важливі дати і церковні свята

12:27

Валерій Харчишин разом з волонтерами розібрав залишки свого будинку, знищеного окупантамиВідео

12:25

Тимощук продався Кремлю і поплатився

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти