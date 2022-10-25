Фейком про "брудну бомбу" РФ прокладає шлях до застосування тактичної ядерної зброї - Фейгін

Росія створює для себе передумови з метою застосування тактичної ядерної зброї - Фейгін / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Вигадка Росії про нібито наявність в України "брудної бомби", яку Київ, мовляв,"збирається застосувати", є спланованою кампанією агресора проти української держави. Окупанти створюють для себе шлях з метою застосування тактичної ядерної зброї у відповідь на, мовляв, "брудну бомбу". Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що країна-окупант розв'язала проти України цілу кампанію про нібито наявність у держави "брудної бомби".

"Я переконаний, що це кампанія. Вони підключили Шойгу, бо його не шкода. Він обдзвонює глав оборонних відомств країн НАТО з розповідями про "брудну бомбу", яку створює Україна для того, щоб її використовувати або провокацію якусь зробити, щоб звинуватити Росію тощо", - вважає юрист.

За його словами, Москва, таким чином, створює для себе "передумови" з метою застосування тактичної ядерної зброї. Мовляв, у відповідь на "брудну бомбу України", про нібито "існування" якої Росія не наводить жодних доказів.

"Начебто у відповідь на "брудну бомбу" України. Ми жодних доказів такої програми в Україні не побачили... До речі, чому це відразу виноситься в паблік? Створюється враження, що вони намагаються створити атмосферу обговорення цієї провокації, а не розібратися з ситуацією", - підкреслив Марк Фейгін.

Фейк Росії про "брудну бомбу"

Глава Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу 23 жовтня вирішив зателефонувати керівникам міністерств оборони США, Великобританії, Франції та Туреччини. Під час розмови він розповів їм вигадку з Москви – Україна нібито "має намір застосувати брудну бомбу". Втім, росіянам так ніхто і не повірив.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що звинувачення Росії на адресу України щодо "брудної бомби" є абсурдними. За його словами, такого озброєння у Києва немає, а Москва продовжує поширювати брехню.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дзвінки Шойгу можуть стати підготовкою Росії до провокації і подальшої ескалації військових дій.

На думку глави держави, світу потрібно максимально жорстко відреагувати на подібні заяви. Зеленський підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то лише Москва.

Інші новини: