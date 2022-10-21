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"У РФ абсолютне беззаконня": Фейгін розповів, чи готується Москва до ядерного удару

21 жовтня 2022, 12:40

Дотримання міжнародних правил та законів – це настільки смішно для Кремля, що вони це навіть не обговорюють.

'У РФ абсолютне беззаконня': Фейгін розповів, чи готується Москва до ядерного удару
Фейгін заявив, що Кремлю байдуже на всі міжнародні правила / УНІАН

У Росії відповідно до закону про воєнний стан президент має офіційно повідомити ООН про відступ від усіх зобов'язань за міжнародними договорами. Це можна розцінювати як підготовку Москви до чергових радикальних дій, зокрема, і в ядерному напрямку. Про це розповів російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю Главреду.

"Загалом нічого не можна виключати. Ми були б надто необачними, якби сказали, що ні, це далі не піде. За ці вісім місяців ми бачили, як усе зайшло дуже далеко. Тому виключати не можна, але найостанніше, що непокоїть Путіна в цьому сенсі, якщо він і зважиться на якийсь ядерний крок - це реакція ООН і чогось, з нею пов'язаного. Чи повинен він дотримуватися міжнародного права, зобов'язань та декларації відповідно до статусу постійного члена Ради безпеки ООН - це останнє, що його непокоїть", - розповів Фейгін.

За його словами, російського диктатора найбільше турбує власна безпека, а також перемога у цій війні, щоб і надалі продовжити термін свого перебування при владі. Водночас дотримання міжнародних правил та законів – це настільки смішно для Кремля, що вони це навіть не обговорюють. Їм просто байдуже.

Як зазначив Фейгін, багато хто зі спостерігачів за межами Росії просто не можуть зрозуміти таке тотальне нехтування правил. Для них це просто дико. Правозахисник також звернув увагу на те, що раніше Україну звинувачували у тому, що у нашій державі недосконалий правовий режим, однак у Росії все набагато гірше.

"Ви не уявляєте, наскільки Україна разюче відрізняється щодо правового захисту від Росії. Територія Росії у нинішньому вигляді – це абсолютне беззаконня. Те, що там людей на вулицях не вбивають і не їдять – це лише питання дискредитаційного виробництва, мовляв, так поки що не треба. Адже всі правові питання знаходяться на останньому місці", - резюмував російський опозиціонер.

Путін ввів "воєнний стан"

19 жовтня глава кремля Володимир Путін оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України. Згідно із виданим указом, його ввели в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував введенням Володимиром Путіним "воєнного стану" на захоплених територіях України. Він підкреслив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення.

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в Україні, також прокоментував рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна запровадити "воєнний стан". Як зазначив Невзоров, Путін – це "істота, яка не має жодного уявлення про те, як розхльобувати ту криваву кашу, яку вона заварила під впливом галюцинацій та нахабства".

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