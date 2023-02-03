Путін притягнув з собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви – Mirror

Під час візиту Путіна у Волгоград біля нього були помічники з чорними валізами. Перед приїздом на вулицях відловлювали бродячих собак і зносили старі будинки.

Путін взяв з собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви/ сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін привіз із собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви, яке відбувалося у Волгограді 2 лютого.

Під час візиту поруч з диктатором помітили помічників Кремля, які тримали в руках дві чорні валізки. Одна з них, на думку оглядачів, могла бути складним щитом для захисту від можливого замаху на Путіна, а друга – "ядерною валізкою". Про це пише The Mirror.

Варто зазначити, що охоронців з такими валізами бачили біля Путіна й упродовж минулого року.

Глава Кремля 2 лютого приїхав до меморіалу загиблим радянським солдатам у Другій світовій війні на броньованому лімузині Aurus. Авто супроводжував кортеж, до якого входили 25 транспортних засобів. Зокрема, у кортежі їхало авто "швидкої допомоги".

Місто було змушене підготуватися до приїзду російського диктатора. Зазначається, що перед цим на вулицях відловлювали бродячих собак, а старі будинки, які майже розвалилися, знесли "подалі від очей Путіна". На території, де побував глава Кремля, були розосереджені снайпери. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров перед зустріччю з Путіним був змушений відбути дев'ятиденний карантин.

При цьому жителям міста дали у цей день вихідний, щоб вони не з’являлися на вулицях поряд з місцем, куди планувався приїзд диктатора РФ.

Помічники з чорними валізками ходили скрізь за Путіним у Волгограді/ сайт Кремля

Як пише "Кавказ. Реалії", перед візитом Путіна в Волгограді правоохоронці прийшли до місцевих активістів і попередили, щоб вони "не робили помилок минулого". Коли приходили додому до 16-17-річних підлітків, яких вважали "загрозою" через участь в різних акціях, то переконували батьків фактично тримати дітей "під домашнім арештом" до 3 лютого, поки Путін не поїде.

Як "працює" ядерна валізка

Відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов раніше спростував поширену думку, нібито в "ядерній валізці" Путіна, яку носить за ним один з охоронців, є "червона кнопка" для запуску ракет з ядерними боєголовками. Експерт пояснив, що в такій валізі розміщується сейф з кодами.

Валіза закрита спеціальним замком, який спрацьовує по дактилоскопії (або сітківка ока, або відбиток пальця, або все разом). Коли відкривають валізку, то відкривають сейф. Далі потрібен код. Код видається, прикладається до розпорядження і далі йде вже по команді вниз. На кожному етапі цей код звіряється і до нього додається якась частина.

Ядерна загроза з боку Росії

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, вірогідність того, що він наважиться на удар все ще залишається низькою. Столтенберг підкреслив, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що ядерна зброя не повинна бути використана.

У той же час в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначали, що Путін розглядає територію тимчасово окупованого Криму, а також Білорусь як майданчики для проведення ядерних провокацій.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що лише ядерний статус може дати гарантію безпеки. Він наголосив, що коли Росія порушила Будапештський меморандум, ядерні держави, зокрема США і Велика Британія, не надали Україні повної підтримки безпеки.

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