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"Я вбиваю злочинців, а не дітей і людей похилого віку": філіппінський диктатор вилаяв Путіна

24 травня 2022, 12:00

Філіппінський диктатор Родріго Дутерте категорично не погодився з тим, що Путін назвав вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Дутерте, Путін
Родріго Дутерте і Володимир Путін / pcoo.gov.ph і ua.depositphotos.com

Скандально відомий Філіппінський диктатор Родріго Дутерте різко розкритикував російського диктатора Путіна за вбивства мирних жителів в Україні. Про це повідомляє британське видання The Independent.

"Багато хто говорить, що я і Путін обидва вбивці. Я давно говорив вам, філіппінцям, що я дійсно вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося в двох різних світах", - пояснив він.

Дутерте категорично не погодився з тим, що Путін назвав вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією" і сказав, що це дійсно повномасштабна війна проти "суверенної нації".

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив про те, що президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану військову агресію проти України.

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні посилити нашу рішучість протистояти тим, хто зараз прагне маніпулювати історичною пам'яттю, щоб просувати власні амбіції. Перемогу союзників над нацистами слід поважати як досягнення колективного героїзму і жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України", - сказав керівник американських дипломатів.

Блінкен зазначив, що під час вшанування закінчення Другої світової війни у всіх нині живих є священний обов'язок перед полеглими ‒ "говорити правду про минуле і підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи".

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін Родріго Дутерте
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