Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

Володимир Путін офіційно поставив підпис під відповідним законопроєктом, який російська Держдума прийняла більшістю голосом деякий час тому - 6 квітня.
Російський президент Володимир Путін підписав закон, який вводить до Кодексу про адміністративні правопорушення статтю про "публічне ототожнення" СРСР з нацистською Німеччиною.
Тепер в РФ за заперечення "вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" передбачено покарання:
- для фізичних осіб - штраф до 2 тисяч рублів або арешт до 15 діб;
- для юридичних осіб - штраф до 50 тисяч рублів.
У законопроекті, який Держдума РФ прийняла 6 квітня, говорилося, що під ототожненням мається на увазі Згадка подібності цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистського Третього рейху.
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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".
Про це президент країни-агресора сказав на космодромі "Східний" в Амурській області РФ, де він перебував разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Путін зазначив, що цілі його так званої "спецоперації" із захисту Донбасу будуть досягнуті, і назвав їх "благородними".
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