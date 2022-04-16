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Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

16 квітня 2022, 15:48

Володимир Путін офіційно поставив підпис під відповідним законопроєктом, який російська Держдума прийняла більшістю голосом деякий час тому - 6 квітня.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який вводить до Кодексу про адміністративні правопорушення статтю про "публічне ототожнення" СРСР з нацистською Німеччиною.

Тепер в РФ за заперечення "вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" передбачено покарання:

  • для фізичних осіб - штраф до 2 тисяч рублів або арешт до 15 діб;
  • для юридичних осіб - штраф до 50 тисяч рублів.

У законопроекті, який Держдума РФ прийняла 6 квітня, говорилося, що під ототожненням мається на увазі Згадка подібності цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистського Третього рейху.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".

Про це президент країни-агресора сказав на космодромі "Східний" в Амурській області РФ, де він перебував разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Путін зазначив, що цілі його так званої "спецоперації" із захисту Донбасу будуть досягнуті, і назвав їх "благородними".

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Автор: Єгор Бунін
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новини Росії Володимир Путін Третій рейх
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