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Путін переписує історію заради виправдання війни проти України: у Держдепі США звинуватили диктатора РФ

7 травня 2022, 18:33

Держсекретар Блінкен зазначив, що під час чергового вшанування закінчення Другої світової війни у всіх нині живих є священний обов'язок перед полеглими.

Путін, Блінкен
Путін переписує історію заради виправдання війни проти України / ua.depositphotos.com

Президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану військову агресію проти України. З такою заявою виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні посилити нашу рішучість протистояти тим, хто зараз прагне маніпулювати історичною пам'яттю, щоб просувати власні амбіції. Перемогу союзників над нацистами слід поважати як досягнення колективного героїзму і жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України", - сказав керівник американських дипломатів.

Блінкен зазначив, що під час вшанування закінчення Другої світової війни у всіх нині живих є священний обов'язок перед полеглими ‒ "говорити правду про минуле і підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи".

"Ті, хто вивчає минуле знають, що президент Зеленський і сміливі люди України втілюють дух перемогли під час Другої світової війни. Вони доблесно захищають свою країну, свою демократію і законне майбутнє України в єдиній, вільній і мирній Європі", ‒ підсумував держсекретар США.

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Нагадаємо, раніше професор світової історії Оксфордського університету і політолог Пітер Франкопан розкритикував стратегію глави РФ Володимира Путіна щодо застосування смертоносної військової сили проти мирних жителів України, сідаючи за стіл переговорів.

Він заявив, що тактика російського президента "не завоює уми і серця",

"Я думаю, що є способи домовитися про все це, не бомблячи пологові будинки. Без обстрілів шкіл і дітей і вибухів театрів, заповнених мирними жителями. Отже, я думаю, що є безліч способів вести раціональні, розумні переговори. Але виконання їх в кінці важкої артилерії не обов'язково є способом отримати рішення, яке завоює чиїсь серця і уми", - сказав Франкопан.

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Автор: Єгор Бунін
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новини США Володимир Путін Ентоні Блінкен Держдепартамент США
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