Вибух на збройовому заводі у РФ вдарить по озброєнню окупантів: прогноз експерта

Олексій Гетьман нагадав про те, що такого рівня заводів в Україні був тільки один.

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Олексій Гетьман оцінив "бавовну" в Підмосков'ї / Колаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, t.me/bbbreaking

Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман прокоментував потужний вибух у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви, який прогримів на Загорському оптико-механічному заводі.

За його словами, оптика, яка виробляється на цьому заводі, використовується в прицілах військової техніки РФ. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"(Оптика, - ред.) повинна бути високоточною, в іншому випадку це вплине на бій. Це високоточне підприємство, там дуже високі вимоги (щодо заходів безпеки), склади не повинні потрапляти під вібрацію", - зазначив експерт.

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Він нагадав про те, що такого рівня заводів в Україні був тільки один.

"Тому я можу припустити, що в Росії... думаю ще один-два є, не більше. Це суттєво вплине... У кращому випадку для росіян припинить вироблятися третина виробів, а в кращому для нас – припиниться на 100%, це може бути тільки єдине підприємство", - не виключив співрозмовник.

Він також прокоментував кадри з потужним вибухом, який стався на підприємстві вранці.

"Коли працює високоточне підприємство, як правило, поруч не розміщують будівлі з вибухонебезпечними речовинами. Це вимоги для серйозних підприємств, але в Росії...", - додав Гетьман.

Раньше під Москвою прогримів потужний вибух. Вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що є частиною військово-технічної компанії "Ростех". Місцеві жителі стверджують, що вибухнув безпілотник. Вибух на підприємстві "Ростех" в Московській області наскільки потужний, що росіяни почала евакуацію. Вибухом вибило вікна досить далеко від заводу.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського уїдливо відповіли росіянам з приводу вибуху на збройовому заводі. В офісі президента назвали сьогоднішні вибухи на території Загорського оптико-механічного заводу в Московській області "бездоганним символом сучасності". Як написав у Twitter радник керівника ОП Михайло Подоляк, російсько-українська війна поступово переходить і на російську територію.

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