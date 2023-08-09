Вибухи на збройовому заводі РФ: у Зеленського уїдливо відповіли росіянам

Подоляк підкреслив, що Путін сам переносить війну на територію своєї країни.

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На заводі РФ з виробництва оптики стався вибух / Колаж Главред. Фото: УНІАН, скріншот

В Офісі президента назвали сьогоднішні вибухи на території Загорського оптико-механічного заводу в Московській області "бездоганним символом сьогодення".

Як написав у Twitter радник керівника ОП Михайло Подоляк, російсько-українська війна поступово переходить і на російську територію.

"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію. Правильна й розумна стратегія, яка втягне РФ у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні", - написав він. відео дня

Нова атака БПЛА на Москву

9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу прогриміли потужні вибухи. Підприємство розміщене за 70 км від Москви.

Після вибуху над прилеглими населеними пунктами піднявся стовп густого диму, місцева влада оголосила про евакуацію громадян біля епіцентру "бавовни".

При цьому російські пропагандисти повідомляли про нібито вибухи на заводі з виготовлення феєрверів, а проте на опублікованих очевидцями кадрах видно снаряди, що розлетілися.

У Росії порушили кримінальну справу щодо порушення технічних вимог виробництва.

Експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду наголосив, що Україні потрібно завдавати ударів по Москві, Новоросійську та іншим стратегічним об'єктам на території країни-агресора Росії. Перенесення війни призведе до посилення позиції Києва на будь-яких перемовинах.

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