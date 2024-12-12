Удар по Таганрогу був результативним: поранено понад 40 окупантів

Ви дізнаєтеся:
- Які військові цілі були вражені в Таганрозі
- Скільки окупантів постраждали внаслідок ракетного удару
Ракетний удар по Таганрогу Ростовської області був результативним. 41 російський військовий дістав поранення, один - загинув. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела.
Внаслідок атаки на військовий аеродром було поранено 26 окупантів, а ще 15 - через удар по військовій частині в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази.
Таким чином, загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки 11 грудня по Таганрогу - 41 особа. Один військовий РФ загинув.
Ракетний удар по Таганрогу 11 грудня - що відомо
У ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва".
Крім авіаремонтного заводу, вдалося також вразити військову частину, де базується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази.
OSINT-аналітики зазначали, що ймовірними цілями були аеродром "Таганрог-Центральний", що обслуговує стратегічні бомбардувальники та інші види авіації, а також Таганрозький авіаційний науково-дослідний комплекс.
У Міноборони Росії заявили, що по аеродрому в Таганрозі Україна запустила ракети ATACMS. Ракет було шість, і всі нібито не долетіли до цілі.
Міноборони РФ також заявило, що відповість на удар по авіабазі в Таганрозі.
У Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешиком" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливу ціль атаки.
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