Вихід РФ із зернової ініціативи: Клименко розповів про справжні 'хотілки' Кремля

Держава-терористка направила на адресу секретаріату ООН ноту, яка складалася з шести пунктів.

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Клименко розповів про справжні "хотілки" Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

В середині квітня країна-агресорка Росія офіційно озвучила всі свої претензії до Заходу. Це була нота МЗС РФ на адресу секретаріату ООН, яка складалася з шести пунктів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Як зазначив Клименко, перший пункт – перепідключення Россельхозбанку до SWIFT. Другий – поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обладнання.

"Тобто у росіян проблеми з західними комбайнами, сівалками і всією складною сучасною сільгосптехнікою, бо вона використовує оновлене програмне забезпечення, зв'язок через Інтернет, GPS тощо", - підкреслив експерт.

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Третій пункт – скасування обмежень на страхування та перестрахування російського продовольчого експорту. Але, за словами Клименка, насправді таких обмежень немає, просто провідні західні компанії не хочуть працювати з російським бізнесом.

Четвертий пункт – зняття заборони на доступ до портів російських суден. П'ятий – відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса.

"Це така ритуальна мантра, тому що РФ вже давно будує і в жовтні цього року завершить термінал для перевалки аміаку з Тольятті у російському порту Тамань. Насправді аміакопровід входить на територію України в районі Куп'янська, і перша його ділянка простягається вздовж лінії фронту, де зараз триває спроба російського наступу", - зауважив головний редактор сайту BlackSeaNews.

І, зрештою, шостий пункт – розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов’язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

"Загалом ці вимоги РФ – просто "хотілки". Бо фактично вони вимагають зняття санкцій і руйнування тієї системи міжнародних санкцій, яка існує зараз", - розповів Клименко.

Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Росія вийшла із зернової угоди

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Як заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". За словами Путіна, повинна бути відновлена робота аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковані російські активи.

Крім того, Кремль загрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна, навіть незважаючи на вихід Російської Федерації з "зернової угоди" і її погрози бити по цивільних кораблях.

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