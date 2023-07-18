Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження 'зернової угоди' без РФ

Україна запропонувала Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви. Прессекретар президента країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков прокоментував, що "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".
"Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", - додав прессекретар Путіна, передає Європейська правда.
За його словами, в цьому питанні Росія "не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати".
Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення РФ вийти з "зернової угоди", Пєсков зазначив, що "в цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав - це не провина генсека Гутерріша та ООН".
"Ми високо цінуємо роль пана Гутерріша в укладенні цієї домовленості та високо цінуємо зусилля пана Гутерріша в спробі переконати європейські країни виконати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово "безсовісний" абсолютно застосовне для європейських країн", - додав він.
Росія вийшла із зернової угоди: що відомо
Нагадаємо, що 13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив диктатор журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.
Натомість у Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду". Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на продовження зернової угоди. Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині в спробах продовжити зернову угоду і готова "вивчити всі рішення".
Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".
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