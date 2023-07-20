'Скоро все побачимо': в РДК заінтригували новиною про новий рейд у Росію

Керівник штабу РДК підкреслив, що у розробці наразі є кілька операцій. Частина з них – це територія РФ, частина – операції на фронті.

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В РДК заінтригували новиною про новий рейд у Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот із соцмереж

Російський добровольчий корпус готує кілька операцій на території країни-агресорки Росії, а також на фронті. Зараз більша частина бійців добровольчого формування знаходиться саме у зоні бойових дій. Про це розповів керівник штабу РДК Олександр "Фортуна" в коментарі 24 каналу.

"У розробці кілька операцій. Частина з них – це територія Росії, частина – операції на фронті. Я думаю, що скоро все побачимо. Сьогодні бійці РДК перебувають здебільшого на фронті, ми нікуди не йдемо. У нас завжди є певна кількість людей, груп, які працюють на якомусь з напрямків", - зауважив "Фортуна".

За його словами, на Південному напрямку РДК має значні завдання, які треба виконати. Зараз також велика кількість бійців починає проходити курс молодого бійця, проходять перевірки та тренування.

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"Щоб успішно здійснювати операції на території Росії, ми після кожної операції робимо певні висновки для себе та намагаємось кожну наступну підготувати краще технічно та з військової точки зору. Зараз у нас люди, які готуються до наступних операцій, проходять спеціальні тренування, - сказав керівник штабу РДК.

Він зауважив, що зараз у сірій зоні розташоване місто Шебекіно Бєлгородської області та населені пункти на південь від нього.

"Я б не сказав, що ми на 100% контролюємо. Тобто це називатиметься великою сірою зоною, але більшою мірою під контролем РДК. Це Шебекіно та все, що на південь", - пояснив "Фортуна".

Військові операції добровольців Росії у Бєлгородській області

Як повідомляв Главред, добровольчі батальйони Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії у травні-червні проводили у Бєлгородській області операцію, спрямовану на демілітаризацію регіону. Російські та польські добровольці зайшли в Шебекіно, де вели бої.

Згодом ополченці прорвалися на Білгородщині. Вони утримували сіру зону на Білгородчині розміром більше 10 квадратних кілометрів. Російські силові структури тимчасово втрачали контроль над кордоном з Україною на даній ділянці фронту.

Нещодавно бійці Легіону Свободи анонсували новий рейд до РФ. Як зазначив представник ЛСР з позивним "Цезар", ополченці Легіону Свобода Росії готують для Кремля сюрприз і збираються вже наступного місяця провести ще одну військову операцію на території країни-агресора РФ. Далі планується ще дві операції, а також звільнення російських земель від правлячого режиму.

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