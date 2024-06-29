Вихід Байдена з президентських перегонів: ЗМІ дізналися, хто ухвалює рішення

Рішення про вихід господаря Білого дому Джо Байдена з президентських перегонів можуть ухвалити виключно його найближчі родичі, постійний радник і невелика команда адміністрації. Усі вони впливають на рішення Байдена.
У матеріалі Axios йдеться про те, що єдиний варіант, за якого Байден зніме свою кандидатуру, - це відповідне рішення його дружини Джилл Байден, молодшої сестри Валері Байден, постійного радника 85-річного Теда Кауфмана та невеликої групи радників президентської адміністрації, які ухвалюють рішення замість Байдена.
"Цей кухонний кабінет, що існує десятиліттями, діє як велика сім'я, рада старійшин і правляча олігархія. Тільки ці союзники мають вплив на великі й малі рішення в житті та президентстві Байдена", - ідеться у статті.відео дня
Також американські журналісти вважають, що Байдена могла б замінити віцепрезидентка Камала Гарріс, однак вона навряд чи зможе привернути голоси поміркованих і тих, хто вагається, і в підсумку ситуація зіграє лише на руку Трампу.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Дебати Байдена і Трампа - головні новини за темою:
28 червня відбувся перший раунд дебатів Байдена і Трампа. Низка аналітиків, зокрема й від демократів, вважають, що Байден на тлі свого супротивника виглядав непереконливо. Зокрема, 67% учасників опитування CNN віддали перемогу на дебатах саме Трампу.
Важко дебатувати з брехуном - сказав Джо Байден, коментуючи підсумки дебатів. Також він заявив про погане самопочуття під час заходу. Зніматися з виборів Байден не має наміру.
Втім, преса на Заході стала будувати прогнози, хто міг би піти на вибори від демократів замість Байдена. Серед кандидатур виокремили дві можливі фігури: Мішель Обама та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.
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