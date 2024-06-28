Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

Президент США Джо Байден має взяти участь у другому турі президентських дебатів зі своїм противником - кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Як повідомляє CNN, один із радників Байдена визнав його виступ на дебатах непереконливим. Проте команда господаря Білого дому має намір виправити помилки і рухатися з Байденом далі.
За словами радника, Байдену допомагає багато фахівців, які брали участь у президентській кампанії Барака Обами. До речі, Обама виграв вибори, попри те, що зазнав поразки у перших дебатах.
При цьому представник кампанії Байдена Сет Шустер прокоментував потенційну можливість виходу президента США з передвиборчих перегонів.
"Звичайно, він не вийде", - цитує Шустера The Hill.
Що відомо про CNN?
CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.
Дебати Байдена і Трампа - головні новини за темою:
Перший тур дебатів Байдена і Трампа, які мають намір висунутися від демократів та республіканців у президенти США, відбувся 28 червня. Низка аналітиків, зокрема й від демократів, дійшли висновку, що Байден на тлі Трампа мав непереконливий вигляд. Так, 67% учасників опитування CNN заявили про перемогу на дебатах Трампа.
Важко дебатувати з брехуном - сказав Байден, коментуючи підсумки дебатів. Також він уточнив, що погано почувався під час заходу. Зніматися з виборів Байден наміру не має.
Утім, західні ЗМІ почали припускати, хто міг би висунутися в президенти від демократів замість Байдена. Вони назвали дві потенційні кандидатури: дружину Обами Мішель Обама і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.
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