В США заговорили про зміну Байдену на виборах президента: хто може зайняти його місце

В Демократичній партії США тривають дискусії щодо можливої заміни Джо Байдена на іншого кандидата на виборах в США. Главред з’ясував, хто може замінити Байдена.

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Хто може замінити Джо Байдена на виборах президента США / Колаж Главред, фото: European Union, wikipedia

Після "провалу" на дебатах між чинним президентом США Джо Байденом і кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом, в Демократичній партії США почали обговорення щодо можливої заміни на виборах очільника Білого дому на іншого кандидата. Про це повідомляє видання Politico.

За даними Politico, троє стратегів, близьких до потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії США, повідомили, що після дебатів їх засипали текстовими повідомленнями.

Один з радників зазначив, що вони отримали запити від свого кандидата розглянути можливість виступу як альтернативи Байдену. Інший радник зазначив, що їм надійшло не менше пів дюжини повідомлень від ключових донорів, які висловили занепокоєння щодо ситуації та необхідності дій з боку партії.

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Хто може стати альтернативою Джо Байдену на виборах в США

За даними видання Der Spiegel, букмекерські контори в США високо оцінюють шанси дружини екс-президента США Барака Обами замінити Джо Байдена в президентських перегонах в 2024 році.

Журналісти наголошують, що причиною популярності Мішель Обами порівняно із чинним президентом США Джо Байденом є порівняно молодий вік та відсутність значного антирейтингу, який притаманний основним кандидатам на пост президента США в 2024 році: Дональду Трампу та Джо Байдену.

"Фантазії навколо Мішель Обами є продуктом глибокого розчарування. Ніколи раніше в історії Сполучених Штатів не змагалися два настільки непопулярні кандидати", — пише Der Spiegel.

Як зазначається, на з’їзді Демократичної партії в серпні, Джо Байден міг би зробити значний крок, оголосивши про свою відставку і пропонуючи місце кандидата в президенти США Мішель Обамі. Минулого року уряд навіть повідомляв, що демократи досліджували шанси потенційної кандидатури колишньої першої леді шляхом проведення соціологічного опитування.

"Букмекерські контори США досі бачать у ній одну з найперспективніших кандидаток на листопадових виборах", - зазначають журналісти.

Мішель Обама - що про неї відомо? Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама є нащадком чорношкірих рабів. Її прапрапрапрабабусю 1850 року вказав у заповіті американський рабовласник як майно як "негритянську дівчинку Мелвінію" вартістю 475 доларів, передає Вікіпедія. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження.

В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. У саду президентської резиденції Мішель Обама розвела город. На невеликій ділянці землі вона планувала вирощувати дешеві та смачні екологічно чисті овочі. У цьому починанні її вже порівнюють з Елеонорою Рузвельт, яка в розпал Великої депресії стала вирощувати овочі на своїй ділянці. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. Крім того, перша леді США оголошувала лауреата головної номінації премії Оскар "Найкращий фільм". Мішель Обама знялася в епізодичній ролі в популярному американському молодіжному серіалі "АйКарлі" (5 сезон). У ньому вона зіграла саму себе. У 2015 році разом з Керрі Вашингтон і Сарою Джессікою Паркер знялася для травневої обкладинки журналу Glamour. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Під час президентської кампанії 2016 року Мішель Обама публічно підтримала кандидатуру Гілларі Клінтон і виступила на Національному з'їзді Демократичної партії у Філадельфії. Вона також неодноразово виступала на публіці в рамках кампанії Клінтон, зокрема разом із кандидатом. У травні 2018 року Мішель Обама разом із чоловіком уклали контракт із компанією Netflix на зйомку фільмів і серіалів. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming). Її ім'ям названо новий відкритий вид павука Spintharus michelleobamaae.

Українські та американські політологи також відзначають, що альтернативою Джо Байдену у президентських перегонах в США може стати губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом.

У букмекерській компанії William Hill у січні 2024 року зазначали, що Ґевін Ньюсом має коефіцієнт на перемогу у виборах президента США 10,00, в той час, як у Мішель Обами коефіцієнт залишався на рівні 12,00.

До словами, за цими ж даними коефіцієнт на перемогу Трампа складав 2,10, а на перемогу чинного президента США Джо Байдена - 3,00.

Американський експерт Дерек Хантер у колонці для видання The Hill відзначав, що Ньюсом є найбільш життєздатною альтернативою Байдена сьогодні і його найімовірнішим наступником завтра.

"Для демократів двома найбільшими проблемами Ньюсома є те, що він білий і традиційної орієнтації - дві прекрасні характеристики, які більшість людей не вважають неприйнятними, але які демократична база розглядає як еквівалент мішка з камінням на потопаючому кораблі. Також негативним моментом для серйозних демократів є те, що Ньюсом народився заможним - "на третій базі", як дехто з них може навіть сказати, - і його статки оцінюються в 42 мільйони доларів", - вказував він.

Він також зазначив, що для того, щоб висунути кандидатом в президенти США Ньюсома, демократам доведеться відмовитися від віце-президента Камали Гарріс, першої жінки і небілої людини, яка коли-небудь обіймала цю посаду.

"Незважаючи на її глибоку непопулярність, вона навряд чи добровільно піде у відставку. З іншого боку, виборці-демократи і раніше задовольнялися тим, що відкидали її. Кампанія Гарріс у 2020 році навіть не дійшла до перших голосувань в Айові, незважаючи на широку відкритість поля того року", - вказує Дерек Хантер.

Водночас, український політолог Юрій Богданов зазначає, що президентські амбіції у Ньюсома є, але основному їх пов'язують із 2028 роком.

"У 2023 році Ньюсом запустив Кампанію за демократію, PAC для боротьби з "авторитарними лідерами" у США. Вважається, що це стане відправною точкою для можливої кандидатури в президенти 2028 року. Він активно протидіяв ініціативам Трампа на посаді губернатора, а вже під час поточної кампанії вступав у запеклі суперечки з Де Сантісом та іншими республіканцями. Зараз Ньюсом публічно підтримує Байдена. Але якщо демократи наважаться на заміну кандидата - то вибору в них уже особливо немає", - зазначив Богданов.

Що відомо про Ґевіна Ньюсома Ґевін Крістофер Ньюсом (народився 10 жовтня 1967 року) - американський політик і бізнесмен, який з 2019 року обіймає посаду 40-го губернатора Каліфорнії. Член Демократичної партії, він був 49-м віце-губернатором Каліфорнії з 2011 по 2019 рік і 42-м мером Сан-Франциско з 2004 по 2011 рік, повідомляє Вікіпедія. Ньюсом закінчив Університет Санта-Клари у 1989 році. Згодом він заснував бутікову виноробню PlumpJack Group разом зі спадкоємцем мільярдера і другом сім'ї Гордоном Гетті в якості інвестора. Компанія виросла до управління 23 бізнесами, включаючи виноробні, ресторани та готелі. Політичну кар'єру Ньюсом розпочав у 1996 році, коли мер Сан-Франциско Віллі Браун призначив його членом міської комісії з питань паркування та дорожнього руху. Наступного року Браун призначив Ньюсома на вакантне місце в Раді наглядачів, і Ньюсом був вперше обраний до ради в 1998 році. Ньюсом був обраний мером Сан-Франциско у 2003 році і переобраний у 2007 році. У 2010 році він був обраний віце-губернатором Каліфорнії. На посаді віце-губернатора Ньюсом був ведучим "Шоу Гевіна Ньюсома" з 2012 по 2013 рік. У 2013 році він також написав книгу "Citizenville", присвячену використанню цифрових інструментів для демократичних змін. Він був переобраний у 2014 році. У 2018 році Ньюсом був обраний губернатором Каліфорнії. Під час свого губернаторства Ньюсом зіткнувся з критикою за свою особисту поведінку та лідерство під час пандемії COVID-19. Він зіткнувся з невдалою спробою відкликати його з посади у 2021 році; він був переобраний наступного року.

Хто балотувався в президенти США від Демократичної партії

Крім того, варто зазначити, що конкуренцію Джо Байдену від Демократичної партії на початку передвиборчої гонки (на праймеріз Демократичної партії) складали: Маріанна Вільямсон та Дін Філліпс (конгресмен від штату Міннесота).

Авторка "Самодопомоги" Маріанна Вільямсон посідала дуже далеке друге місце після Байдена в опитуванні FiveThirtyEight перед проведенням праймеріз, але в деяких опитуваннях вона досягала двозначних цифр.

У свою чергу Дін Філліпс також не зміг скласти серйозної конкуренції для Джо Байдена. Зокрема, згідно з результатами праймеріз Демократичної партії у Штаті Нью-Гемпшир за Байдена проголосували 67,5% виборців. На другому місці розташувався Дін Філліпс, за якого віддали голос 19,3%. Маріанна Вільямсон змогла отримати лише 3,7% голосів виборців.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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