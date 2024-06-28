'Важко дебатувати з брехуном': Байден відреагував на результати дебатів з Трампом

Очільник Білого дому Джо Байден зазначив, що йому важко було вести дебати з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом через "брехню" останнього.

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Байден зробив жорстку заяву після дебатів з Трампом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент США Джо Байден з оптимізмом відреагував на свій виступ на дебатах проти кандидата в президенти США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на заяву Джо Байдена.

На запитання про заклики деяких демократів вийти з президентських перегонів або про можливі побоювання щодо своєї кампанії, Байден відповів, що не переймається цим.

"Я думаю, що ми добре попрацювали", - сказав Байден.

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Президент США також поскаржився на погане самопочуття під час дебатів, зазначивши, що у нього болить горло.

"Важко дебатувати з брехуном. Газета New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", - сказав він.

Голос президента часто був хрипким, що в Білому домі пояснили застудою. Видання зазначає, що іноді він втрачав хід думок або не міг чітко висловити свою думку.

За результатами опитування CNN серед глядачів дебатів, 67% вважають, що Трамп переміг, тоді як 33% підтримали Байдена.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Байдена і Трампа - які результати дебатів кандидатів в президенти США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США в штаб-квартирі CNN в Атланті відбулися дебати між президентом США Джо Байденом і ймовірним кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни. Про це він сказав у ході дебатів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними". Про це він сказав під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом.

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