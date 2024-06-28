'Важко дебатувати з брехуном': Байден відреагував на результати дебатів з Трампом

Президент США Джо Байден з оптимізмом відреагував на свій виступ на дебатах проти кандидата в президенти США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на заяву Джо Байдена.
На запитання про заклики деяких демократів вийти з президентських перегонів або про можливі побоювання щодо своєї кампанії, Байден відповів, що не переймається цим.
"Я думаю, що ми добре попрацювали", - сказав Байден.
Президент США також поскаржився на погане самопочуття під час дебатів, зазначивши, що у нього болить горло.
"Важко дебатувати з брехуном. Газета New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", - сказав він.
Голос президента часто був хрипким, що в Білому домі пояснили застудою. Видання зазначає, що іноді він втрачав хід думок або не міг чітко висловити свою думку.
За результатами опитування CNN серед глядачів дебатів, 67% вважають, що Трамп переміг, тоді як 33% підтримали Байдена.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Дебати Байдена і Трампа - які результати дебатів кандидатів в президенти США
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США в штаб-квартирі CNN в Атланті відбулися дебати між президентом США Джо Байденом і ймовірним кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни. Про це він сказав у ході дебатів.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними". Про це він сказав під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом.
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