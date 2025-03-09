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"Ви будете відповідати": у США анонсували "пекельні санкції" проти РФ

Олексій Тесля
9 березня 2025, 22:16
649
Йтиметься про введення санкцій щодо банківського та енергетичного секторів РФ, каже Ліндсі Грем.
Санкції
У США не виключають нових санкцій проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Грем повідомив про подання законопроєкту про нові санкції проти РФ
  • Йтиметься про санкції щодо банківського та енергетичного секторів РФ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем повідомив, що наступного тижня подасть до Конгресу законопроєкт про нові санкції проти Росії.

Як наголосив він в інтерв'ю Fox News Sunday, у законопроєкті йтиметься про запровадження санкцій щодо банківського та енергетичного секторів РФ, передає "Голос Америки".

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"Що стосується Росії, то наступного тижня я представлю санкції проти її банківського та енергетичного секторів, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні переговори з адміністрацією, ми маємо запровадити пекельні санкції проти них, і я подам законопроєкт з цього приводу наступного тижня", - сказав Грем.

Сенатор згадав про нещадну погрозу президента США Дональда Трампа збільшити економічні та банківські санкції проти РФ.

"Хочу, щоб росіяни знали - я не проти говорити з вами про те, як завершити цю війну, але ви відповідатимете за цю війну, і якщо росіяни не прийдуть до столу переговорів, ми повинні збільшити санкції, як президент Трамп зауважив", - додав Грем.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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