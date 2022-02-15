Немає планів розміщувати ракетну зброю в Україні, росіяни не вороги для США - Байден

Джо Байден висловився про ситуацію навколо України / Reuters

США готові до всього, щоб не сталося, заявив під час свого виступу з Білого дому президент Джо Байден щодо ситуації навколо України.

"США готові, що б не сталося. Ми готові дипломатією займатися дипломатією з Росією і нашими союзниками і партнерами для поліпшення стабільності і безпеки в Європі в цілому. І ми готові рішуче відповісти на російську атаку по Україні, що ще дуже можливо. Всі події останніх декількох тижнів і місяців, це був наш підхід і залишається нашим підходом зараз", - сказав лідер американців.

США закликає світ чинити опір агресії. У разі вторгнення готові ввести потужні санкції. Фінансові, в тому числі. Трубопровід Nord Stream - 2 не буде доведений до завершення, заявив Байден.

"США і Україна - не загроза Росії. У США немає планів розміщувати ракетне озброєння в Україні. Громадяни Росії - не вороги США", - сказав президент США.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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