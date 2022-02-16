Республіканці і демократи пригрозили РФ жорсткими санкціями: заява лідерів Сенату

Сенат США / pixabay

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер разом з лідером меншості Мітчем МакКоннеллом опублікували нову двопартійну заяву щодо Росії, в якій йдеться про те, що якщо президент Росії Володимир Путін "продовжить ескалацію своїх триваючих зазіхань на суверенітет України, Росія заплатить сувору ціну".

"Ми готові повністю підтримати негайне введення сильних, надійних і ефективних санкцій щодо Росії, а також жорстких обмежень і контролю над експортом в Росію, і ми будемо закликати наших союзників і партнерів в Європі і в усьому світі приєднатися до нас", - йдеться в заяві, яку цитує CNN.

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Пропонований республіканський пакет санкцій передбачає санкції щодо проекту "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і загалом в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі за 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

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