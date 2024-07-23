Другий саміт має відбутися за участю РФ: у ЄС назвали умову для Путіна

Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести мирну конференцію за участю Росії, але не на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.
За його словами, цілком реально домогтися того, щоб другий саміт миру відбувся в присутності РФ, передає Укрінформ.
"Ми вже сказали те, що було сказано - наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем'єра (Угорщини - ред.) Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми повинні покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - сказав Боррель.
Під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.
"Саміт у Швейцарії мав гарний результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається. Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка зазнає агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні в самозахисті", - сказав Боррель.
Він додав, що позиція ЄС залишається незмінною вже тривалий час.
"Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського, яка є єдиним мирним планом у цьому місті, у Брюсселі. Єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз", - резюмував високий представник ЄС.
Формула миру Зеленського
Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.
Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.
Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.
Мирні переговори з Росією - останні новини
Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.
15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.
Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.
19 липня в інтерв'ю ВВС Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
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