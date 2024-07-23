Другий саміт має відбутися за участю РФ: у ЄС назвали умову для Путіна

Саміт миру у Швейцарії мав гарний результат, але він має бути поліпшений, вважає Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує формулу миру Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести мирну конференцію за участю Росії, але не на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

За його словами, цілком реально домогтися того, щоб другий саміт миру відбувся в присутності РФ, передає Укрінформ.

"Ми вже сказали те, що було сказано - наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем'єра (Угорщини - ред.) Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми повинні покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - сказав Боррель.

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Під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

"Саміт у Швейцарії мав гарний результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається. Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка зазнає агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні в самозахисті", - сказав Боррель.

Він додав, що позиція ЄС залишається незмінною вже тривалий час.

"Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського, яка є єдиним мирним планом у цьому місті, у Брюсселі. Єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз", - резюмував високий представник ЄС.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

19 липня в інтерв'ю ВВС Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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