Наступ РФ на Київ через рік або два: Жданов назвав умову

Україна ризикує "повторити 2014-й і 2015-й роки".

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-rf-na-kiev-cherez-god-ili-dva-zhdanov-nazval-uslovie-10582565.html Посилання скопійоване

Олег Жданов назвав умову нового наступу РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що ризик нового наступу російських окупантів на Київ не можна виключати. За його словами, це може статися, якщо Україна сяде за стіл переговорів із Кремлем.

"Якщо ми зараз погодимося на припинення вогню, то через рік, максимум через два ми знову побачимо танкові колони росіян, що йдуть і з Сіверського, і з Поліського (тобто з Білорусі) напрямків. Є реальна загроза вторгнення російських військ із Курської, Брянської та Бєлгородської областей за умови, що ми погоджуємося на припинення вогню, сідаємо за стіл переговорів і починаємо говорити про перспективи мирного врегулювання", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт вважає, що Україна може "повторити 2014-й і 2015-й роки".

"Ми вже двічі наступали на ці граблі. Тут як в анекдоті: у нас немає третього ока, куди б утретє вдарили граблі. Тому немає сенсу повторювати минулий досвід", - резюмував він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

Мирні переговори України та Росії - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - сказав Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС.

Також президент заявив, що якби комусь справді вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі вдихнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова передати Путіну пропозицію про мирні переговори. Зробити це згодні через треті країни. При цьому він зазначив, що стати посередником зможуть ті країни, які хочуть закінчити війну і серйозно налаштовані на цю роботу.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські пропагандистські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що РФ завершить свою мету знищити українську державність протягом 10 років.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред