ЗСУ знищили ВДК Новочеркаськ: у розвідці Британії дізналися нові деталі

Окупанти втратили вже третій ВДК - ворог планував їх використовувати для висадки десанту під час вторгнення, зазначили у Міноборони Британії.

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Корабель Новочеркаськ міг перевозити вибухонебезпечний вантаж - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот соцмережі

Збройні сили України повністю знищили великий десантний корабель Новочеркаськ Військово-морського флоту агресора Росії у порту окупованої Феодосії. Судячи з усього, судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, що призвело до потужного вибуху. Окупанти втратили вже третій ВДК, раніше вони "хотіли" використовувати кораблі для висадки десанту. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що ВДК Новочеркаськ повністю знищено в порту Феодосії на південному узбережжі захопленого Криму.

Згідно з оцінкою аналітиків, судно могло перевозити вибухонебезпечний вантаж, тому внаслідок удару стався вторинний потужний вибух.

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Росія втратила вже третій ВДК

Британці акцентували увагу на тому, що під час повномасштабної війни окупанти втратили вже третій великий десантний корабель: Саратов затонув 24 березня минулого року, а Мінськ отримав функціональні руйнування в сухому доці 13 вересня 2023 року. Третім таким знищеним кораблем став Новочеркаськ.

Ймовірно, були пошкоджені ще два російських ВДК.

Війська РФ планували висадку десанту

Як стверджують у британській розвідці, російські окупанти виношували плани щодо використання своїх великих десантних кораблів для висадки десанту в Україні. Тому ворог під час вторгнення в два рази збільшив їхню чисельність у Чорному морі.

"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно крихке автомобільне і залізничне сполучення по Кримському мосту, який пов'язує Крим з Росією", - підкреслили у Міноборони Британії.

Армія України знищила БДК Новочеркаськ у Криму

ЗСУ знищили російський великий десантний корабель Новочеркаськ у порту захопленої Феодосії, повідомив 26 грудня командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Високопоставлений військовий подякував українським захисникам за філігранну роботу і закликав російських окупантів якомога швидше забиратися з окупованого Криму. БДК перевозив безпілотники Shahed.

У Шойгу підтвердили удар ЗСУ по ВДК Новочеркаськ, проте у традиційному руслі своєї пропаганди заявили, що корабель, мовляв, не знищений, а пошкоджений. У Міноборони окупантів також "відзвітували" про те, що нібито збили два українських Су-24. Жодних доказів не було надано.

Пізніше журналіст Крістіан Тріберт опублікував нові супутникові знімки знищеного російського Новочеркаська. На них можна помітити, що ворожий корабель весь в диму і частково пішов під воду.

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