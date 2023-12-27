З'явилися нові супутникові знімки знищеного російського 'Новочеркаська'

Супутникові знімки показали масштаби знищення російського ІДК "Новочеркаськ".

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У соцмережах з'явилися нові знімки "Новочеркаська"/ Колаж: Главред, фото: twitter.com/trbrtc, Вікіпедия

У Мережі з'явилися нові супутникові знімки російського десантного корабля "Новочеркаськ", який знищили вночі26 грудня у Феодосії. Світлини опублікував журналіст Крістіан Тріберт у Twitter..

На свіжих спутникових знімках можна побачити наслідки знищення російського десантного корабля "Новочеркаськ". Знімки відображають розмір та масштаб руйнувань, спричинених у результаті інциденту.

Порт у Феодосії 5 грудня / Фото: twitter.com/trbrtc

Порівнявши з супутниковим знімком за 5 грудня, можна побачити, що внаслідок удару корабель весь в диму і частково пішов під воду.

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Порт у Феодосії після удару / Фото: twitter.com/trbrtc

Також нові супутникові знімки вказують на часткове затонення другого судна поруч із знищеним десантним кораблем "Новочеркаськ".

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, 26 грудня Україна знищила великий десантний корабель "Новочеркаськ" у порту окупованої Феодосії. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Також у Росії підтвердили пошкодження корабля "Новочеркаськ" у Феодосії під час відбиття української атаки. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджує про загибель однієї людини та поранення двох внаслідок атаки.

Як повідомляв Главред, росіяни направили оперативників до Феодосії для розслідування знищення корабля. Путін розгніваний, а командирам загрожує звільнення через провалену оборону.

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