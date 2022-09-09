ЗСУ можуть оточити понад 10 тис. військ РФ від Куп'янська до Слов'янська – ЗМІ

Армія України просувається на Харківщині і звільняє населені пункти / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters

Сили оборони України за декілька днів контрнаступальної військової операції у Харківській області зуміли звільнити від російської окупації велике місто Балаклію. Українські війська рухаються далі. В оперативному оточенні можуть опинитися понад 10 тисяч військових Росії, які дислокуються на території від Куп'янська до околиць Слов'янська.

Як повідомляє Медуза, російські військові пропагандисти вказують на можливе просування ЗСУ від Шевченкового майже до Куп'янська. Інше угруповання могло вийти до берега Оскільського водосховища в районі села Сенькове.

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Передбачається, що українські війська вже декілька разів переправлялися через Сіверський Донець, а також встановили контроль над деякими селищами, раніше окупованими армією РФ на початку літа.

Таким чином, вороже угруповання від Куп'янська до околиць Слов'янська, яке налічує понад 10 тисяч осіб, може потрапити в оперативне оточення. Поки незрозуміло, чи буде ворог підключати резерви, щоб спробувати уникнути такого варіанту розвитку подій.

"Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Неясно, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким (на відміну від аналогічного наступу ЗСУ на Херсон наприкінці серпня)", - підкреслюється в статті.

Армія України контрнаступає в Харківській області

Збройні сили України проводять контрнаступальну операцію на Харківщині. Українські військові вибивають російських окупантів з тимчасово захоплених ними територій. Офіційно підтверджено звільнення Балаклії і низки населених пунктів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня зробив заяву про те, що армія деокупувала понад 20 населених пунктів у Харківській області. Військова операція триває.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли дуже серйозного прогресу в рамках контрнаступу у Харківській області.

Як вважають аналітики, українські військові наступають на окупований Куп'янськ. Місто можуть звільнити протягом 72 годин.

Дивіться відео ТСН - сили оборони України звільнили Балаклію

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