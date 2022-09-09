Контрнаступ на Харківщині: за 3 дні ЗСУ відтіснили окупантів на 50 кілометрів

Окупанти намагаються евакуювати поранених та вивезти пошкоджену військову техніку.
Українські військові продовжують потужно контрнаступати на Харківщині. Всього за три дні ЗСУ просунулись аж на 50 км. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України, за підтримки місцевого населення, просунулись майже на 50 км за 3 дні", - йдеться у повідомленні.
Натомість окупанти зазнали значних втрат і тепер намагаються евакуювати своїх поранених та пошкоджену техніку в районі населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.
"Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - йдеться у повідомленні.
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області
Армія України перейшла в контрнаступ у Харківській області. Українські війська просунулися в районі Балаклії і звільнили два села - Байрак і Нову Гусарівку. Над ними встановили прапор України.
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