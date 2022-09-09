Контрнаступ на Харківщині: за 3 дні ЗСУ відтіснили окупантів на 50 кілометрів

З три дні ЗСУ звільнили 50 км на Харьківщині / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

Українські військові продовжують потужно контрнаступати на Харківщині. Всього за три дні ЗСУ просунулись аж на 50 км. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України, за підтримки місцевого населення, просунулись майже на 50 км за 3 дні", - йдеться у повідомленні.

Натомість окупанти зазнали значних втрат і тепер намагаються евакуювати своїх поранених та пошкоджену техніку в районі населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

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"Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

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