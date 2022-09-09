ЗСУ ймовірно зможуть звільнити Куп'янськ упродовж наступних 72 годин - ISW

​ ЗСУ ймовірно захопили Шевченкове / Фото УНИАН

Збройні Сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Як йдеться у зведенні ISW, аналітики припускають, що ЗСУ ймовірно просунулися до позицій в радіусі 15 км від Куп'янська і вночі 10 вересня будуть обстрілювати місто.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають в ISW.

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В Інституті вивчення війни стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж E40.

Крім цього, ЗСУ, ймовірно, захопили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри в Борівському (20 км на південний захід від Куп'янська) і повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів буде перешкоджати зусиллям Росії підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з ізюмом", - зазначають експерти.

У ISW додали, що відносно висока швидкість просування українських сил, близькість до Куп'янська і здатність обстрілювати місто викликають паніку в російських тилах.

Ситуація в Харківській області

8 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Балаклія Харківської області звільнено бійцями Збройних сил України від російських окупантів. Глава держави опублікував відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість завдавати ударів в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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