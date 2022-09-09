ЗСУ взяли в полон російського генерал-полковника, який командував угрупованням Захід - журналіст

Полонений російський офіцер нібито виявився генерал-полковником Андрієм Сичовим / Фото t.me/bochkala_war

Кілька днів тому в Мережі з'явилося відео з офіцером російської армії, якого взяли в полон захисники України під час контрнаступальної операції в Харківській області. Повідомлялося, що полонений - це російський підполковник, який командував спецпідрозділом на Харківщині.

Тоді журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram-каналі писав, що українським захисникам вдалося частково знищити, а частково взяти в полон військових з підрозділу Самарського СЗШР (спеціальний загін швидкого реагування). У число полонених потрапив і підполковник армії РФ і кілька дрібніших російських військових.

Російський "підполковник" потрапив у полон / Скріншот відео Telegram

Видео дня

9 вересня журналіст Роман Бочкала повідомив, що взятий у полон "підполковник" виявився генерал-полковником Андрієм Сичовим, командувачем угрупуванням Захід.

"Інфа від Тома Купера (австрійський військовий аналітик, - ред.) ... командувач зник...", - додав Бочкала.

"Командувач Західним фронтом ЗС РФ в Україні генерал-полковник Сичовий вчора потрапив у полон. Він спробував уникнути, вдавши підполковника... тепер керівництво російських військ у Харківській області "обезголовлено" ... хоча б на якісь 24 години", - написав Том Купер у Facebook.

"Андрій Сичовий, командувач угруповання Захід, яке контролювало Балаклію, Гусарівку, Щурівку, Байрак, Вербівку, Яковенкове, Вовчий Яр, Червоний Яр, Семенівку, Богодарівку, Миколаївку", – йдеться в пості Romanov Лайт.

Ситуація в Харківській області

8 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Балаклія Харківської області звільнено бійцями Збройних сил України від російських окупантів. Глава держави опублікував відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість задавати ударів в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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