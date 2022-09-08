Контрнаступ ЗСУ: у Мережі показали підняття українських прапорів на Харківщині

Опубліковано фото з Балаклії / t.me/operativnoZSU

У Мережі з'явилися фото і відео підняття українських прапорів у ряді населених пунктів Харківської області у четвер, 8 вересня.

На кадрах зафіксовано, як бійці ЗСУ перебувають у кількох населених пунктах на Харківщині, які раніше контролювалися російськими окупантами.

При цьому українські захисники піднімають прапор України і позують на тлі назв окремих міст і селищ.

Видео дня

Зокрема, серед фото можна побачити Балаклію, Волхів Яр, Іванівку, Борщівку та Шевченкове.

Додамо, що офіційно українська сторона не повідомляла про деокупацію цих населених пунктів.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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