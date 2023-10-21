'Максимальні збитки для Росії': експерт розкрив, які цілі можуть вражати ракети ATACMS

Україна демонструвала надійність в плані дотримання обіцянок застосування ракет в межах території України, окупованої Росією, зазначив Мельник.

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Мельник розповів, куди Україна може вдарити ракетами ATACMS / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 3 окрема штурмова бригада

В інтервʼю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник розповів, які цілі Україна може вражати ракетами ATACMS, щоб завдати Росії максимальних збитків.

"Тут, знову-таки, питання довіри. До цього моменту Україна демонструвала надійність в плані дотримання обіцянок застосування ракет в межах території України, окупованої Росією. Тому тут начебто не має бути сумнівів у наших партнерів, оскільки навіть якщо дальність ракет буде 300 км, тоді просто будуть створені кращі, більш безпечні умови для пускових установок. Тому що не обов'язково буде їх підвозити близько до лінії фронту, де вони самі можуть стати цілями для ворожих ударів", - повідомив експерт.

Мельник додав, що із відкритих джерел відомо, що також йдеться про передачу касетних боєприпасів.

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"Якщо заглиблюватися в деталі, вони можуть вражати легку броньовану техніку, а це означає, що під удар потрапляють особовий склад, матеріальні засоби, та, як ми вже бачили, авіаційна техніка. Якщо говорити про інші варіанти спорядження цих ракет, як електромобільні, наразі я не пригадаю стаціонарних бункерів, які росіяни будували на захоплених територіях, для яких були б потрібні ракети такого класу", - пояснив він.

Однак, кожного разу, коли планується застосування ракет, оцінюється тип боєприпасу та кількість, у якій вони потрібні. А це не є складним завданням для наших військових, вважає Мельник.

Нагадаємо, що ЗМІ назвали слабке місце ракет ATACMS переданих Україні. Військовий журналіст Девід Акс назвав слабке місце ракет ATACMS, які США передали Україні. За його словами вони не ефективні проти танків.

Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську. На одному зі знімків увагу експертів привернув й кратер на майданчику, який, на їхню думку, може мати інше походження.

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