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Україна отримає ще більше ATACMS, ціль - ракети з дальністю на 300 км - Кулеба

Андрій Ганчук
19 жовтня 2023, 15:41 оновлено 19 жовтня, 15:45
Сполучені Штати постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі в рамках домовленостей Зеленського і Байдена, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.
Кулеба, ATACMS
У майбутньому Україна сподівається на отримання ATACMS на 300 км - Кулеба / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скріншот YouTube

Сполучені Штати Америки відправлятимуть Україні далекобійні ракети ATACMS на постійній основі і в більшій кількості в рамках домовленостей президента Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена, які були досягнуті у вересні. Є надія, що в майбутньому Києву передадуть і ракети із дальністю пуску 300 кілометрів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі Сніданок з 1+1 він розповів про те, що Штати тепер постійно передаватимуть Україні ATACMS. Це результат вересневих домовленостей Зеленського і Байдена.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалено дуже важливе рішення... Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої потужності", - сказав Кулеба.

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Також Дмитро Кулеба висловив сподівання, що в майбутньому Україні передадуть і ATACMS із радіусом дальньої дії 300 км.

Україна отримала ATACMS і б'є ними по військах РФ

Журналісти BBC 17 жовтня повідомили про перше застосування ракет ATACMS по військах РФ. Зокрема, ЗСУ завдали удару по окупантах у захоплених Бердянську та Луганську. Зазначалося, що ворожі сили не очікували атаки.

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на полі бою. Він подякував США за допомогу і додав, що американські ракети вже показали себе на фронті.

Стало відомо скільки ракет ATACMS могла отримати Україна. За даними The New York Times, Києву передали 20 ракет. ATACMS передавалися таємно, щоб російські окупанти не змогли завдати удару.

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новини США військова допомога Дмитро Кулеба війна Росії та України ATACMS
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