F-16 можуть все змінити: названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку

Українські воїни очікують на посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

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Названо найбільшу проблему ЗСУ на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, US Air Force

Армія країни-агресорки Росії продовжує активно застосовувати на фронті керовані авіабомби. На Харківському напрямку ворог скидає КАБи з бойовою частиною до 500 кг по позиціях українських військ. Про це заявив командир підрозділу "Терра" у складі 3-ї ОШБр із позивним "Абдула" в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти застосовують дуже велику кількість керованих авіабомб. Причому по позиціях українських захисників прилітають КАБи з бойовою частиною до 500 кг.

"Ворог застосовує їх у дуже великій кількості. Зараз цю проблему не вирішено. 250-500 кг бойової частини прилітає в позицію, це просто жах, прилітає, на жаль, точно", – сказав захисник. відео дня

Він наголосив, що вирішити проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Окрім того, українські воїни очікують на посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування.

"Очікуємо, що F-16 з ракетами "повітря – повітря", посилення нашими союзниками ППО наземного базування якось вирішать це питання. Але зараз це велика проблема", – пояснив військовий.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині, за результатами якої українським військовим вдалось вибити росіян із раніше захоплених ними позицій.

Командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади "Дід" говорив, що операція в Курській області значно вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати артилерійське озброєння для ударів по позиціях Сил оборони.

Крім того, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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