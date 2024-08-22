УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

F-16 можуть все змінити: названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку

Марія Николишин
22 серпня 2024, 09:24
204
Українські воїни очікують на посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.
F-16 можуть все змінити: названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку
Названо найбільшу проблему ЗСУ на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, US Air Force

Армія країни-агресорки Росії продовжує активно застосовувати на фронті керовані авіабомби. На Харківському напрямку ворог скидає КАБи з бойовою частиною до 500 кг по позиціях українських військ. Про це заявив командир підрозділу "Терра" у складі 3-ї ОШБр із позивним "Абдула" в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти застосовують дуже велику кількість керованих авіабомб. Причому по позиціях українських захисників прилітають КАБи з бойовою частиною до 500 кг.

"Ворог застосовує їх у дуже великій кількості. Зараз цю проблему не вирішено. 250-500 кг бойової частини прилітає в позицію, це просто жах, прилітає, на жаль, точно", – сказав захисник.

відео дня

Він наголосив, що вирішити проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Окрім того, українські воїни очікують на посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування.

"Очікуємо, що F-16 з ракетами "повітря – повітря", посилення нашими союзниками ППО наземного базування якось вирішать це питання. Але зараз це велика проблема", – пояснив військовий.

F-16 можуть все змінити: названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку
F-16 / Інфографіка: Главред

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині, за результатами якої українським військовим вдалось вибити росіян із раніше захоплених ними позицій.

Командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади "Дід" говорив, що операція в Курській області значно вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати артилерійське озброєння для ударів по позиціях Сил оборони.

Крім того, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область F-16 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ кидає штурмовиків у десятки атак: у ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок

РФ кидає штурмовиків у десятки атак: у ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок

10:10 Україна
Стабільність тільки в ефірі: окупанти майже в котлі на Курщині - Коваленко

Стабільність тільки в ефірі: окупанти майже в котлі на Курщині - Коваленко

10:04 Світ
Відповідь псевдомиротворцям: у Зеленського назвали мету операції в Курській області

Відповідь псевдомиротворцям: у Зеленського назвали мету операції в Курській області

09:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21 5865

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

Лише геній знайде дивну троянду за 5 секунд: загадка на перевірку уважності 5006

Лише геній знайде дивну троянду за 5 секунд: загадка на перевірку уважності

Вчені показали, як виглядала 40-річна жінка 75 тисяч років тому - фото 3768

Вчені показали, як виглядала 40-річна жінка 75 тисяч років тому - фото

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild 3679

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild

Останні новини

10:10

РФ кидає штурмовиків у десятки атак: у ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок

10:04

Стабільність тільки в ефірі: окупанти майже в котлі на Курщині - Коваленко

10:04

Рівень стане червоним: Україну накриє потужна магнітна буря 22-24 серпня

09:24

F-16 можуть все змінити: названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку

09:11

Відповідь псевдомиротворцям: у Зеленського назвали мету операції в Курській області

Огризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофиОгризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофи
09:00

Pro&Contra: Чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС?

08:31

Війна не матиме сенсу: відомо, що може пришвидшити вихід РФ з України

08:11

Знищення цілей РФ на Кінбурнській косі: у ВМС показали потужне відеоВідео

07:28

Неспокійна ніч в РФ: росіяни жаліються на атаку дронів по аеродромі "Маринівка"Відео

Реклама
06:46

Використання HIMARS та просування ЗСУ вперед: деталі операції на Курщині від ISW

06:30

Ігри Лукашенка з військами на українському кордоні: у чому прорахувалася МоскваПогляд

05:43

Гороскоп на завтра 23 серпня: Дівам - неймовірний відпочинок, Козерогам - сюрпризи

04:50

Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця – Огризко

04:10

Павуків вдома більше не буде: жінка поділилась цікавим лайфхакомВідео

03:28

Україна може дотиснути Росію на повернення до кордонів 1991 року - Огризко

03:00

"Незважаючи ні на що": в Берліні зробили гучну заяву про допомогу Україні

02:49

Брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя "залізного генерала"

02:17

Розбили мости та переправи: Україна визнала використання HIMARS на Курщині

02:10

Колір не показник: як відрізнити справжній мед від підробки - простий методВідео

01:38

Українські десантники показали відео перших днів боїв у Курській областіВідео

Реклама
01:30

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються: названо дату початку кінця

00:39

Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догорітиВідео

00:19

П'ять регіонів і Москва - Буданов розповів про результати атаки безпілотників

00:16

Обмінний фонд України потужно поповнився: ЗСУ похвалились "уловом" на КурщиніФото

21 серпня, середа
23:40

ЗСУ можуть піти у великий контрнаступ у 2025 році: в The Telegraph назвали три умови

23:30

Жах для РФ у Серебрянському лісі: ЗСУ знищили склад та техніку окупантівВідео

23:17

Видалив усі пости і "виїхав" з України: блогер-"втікач" Волошин вийшов на зв'язок

22:55

У Шольца зʼявилися сумніви щодо операції ЗСУ під Курськом: що сказав

22:26

Все буде марно - Bloomberg про заборону ЗСУ бити західною зброєю на Курщині

22:00

Топ-4 турецькі серіали, які дивляться на одному диханні - підбірка прем'єр

21:57

"Робляться кроки": Зеленський розкрив нові деталі операції ЗСУ на Курщині

21:56

Чи потрібно носити чорне на знак жалоби і чи можна ходити на свята - відповідь священикаВідео

21:52

Розкрито масштаби наслідків пожежі на нафтобазі під Ростовом

21:42

Бойовий медик в одеській лікарні оголосив голодування через нелюдські умовиВідео

21:15

'"Влаштують темну": Москві загрожує масштабний блекаут - The Moscow Times

21:06

Після заборони УПЦ МП Зеленський поспілкувався із Патріархом Варфоломієм

20:57

Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплеюВідео

20:43

ЗСУ беруть Курщину, а Путін вирішив покуштувати пастилу: в патріотів РФ бомбить

20:28

Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

20:04

РФ планує "таємну мобілізацію" на тлі боїв на Курщині: ЗМІ розкрили плани Кремля

Реклама
19:46

Ризик відступу з Курської областіПогляд

19:34

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

19:29

В Курську відволікаючий маневр: ЗСУ можуть неочікувано звільнити Крим - експерт

18:59

Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

18:53

Погрожувала вбивством: суд дав відповідь, чи відкриє справу проти доньки Фаріон

18:47

Чи вимикатимуть світло українцям 22 серпня: "Укренерго" здивувало заявою

18:25

"Така, як є": який вигляд Соломія Вітвіцька має в реальному житті

18:24

"Щось почне змінюватися": дипломат сказав, коли в РФ спалахнуть протести проти Путіна

18:12

Дрони вже чотири дні атакують аеродром "Оленья": подробиціВідео

18:07

Попри бажання актора: яке передсмертне прохання Ален Делона не виконали рідні

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти