УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

Даяна Швець
27 серпня 2024, 15:48
518
Україна довго чекала винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі.
Владимир Зеленский, F-16
Зеленський розповів про роботу F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП

За словами президента України, у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня, брали участь винищувачі F-16, які нам надали західні союзники. Літаки знищували ракети і дрони противника.

Такою інформацією поділився президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

"F-16 (дали) дуже хороший результат. В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів", - розповів Зеленський.

відео дня

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

На початку серпня Володимир Зеленський підтвердив, що літаки F-16 вже в Україні, вони виконують завдання.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це, я пишаюся усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат, дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку", — сказав Зеленський.

Президент не відповів на запитання, які саме завдання виконують F-16 та скільки їх, адже, за його словами, не має права це коментувати.

"Поки та кількість, яка є в Україні, та кількість пілотів, які вже навчені, цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз навчаються. Все, над чим ми працюємо, я вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити — платформу тренувань і навчань для наших пілотів, інженерів", — сказав президент.

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський
F-16 - характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Україну - що відомо

У ніч на 27 серпня РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом". П'ять крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити, розповів командувач Повітряних Сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Через масовану атаку російських окупантів графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів. Як розповів ексміністр палива та енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, внаслідок ворожого обстрілу на українців чекає тиждень-два обмежень у випадку, якщо не буде таких масованих атак.

Після масштабного обстрілу України "Енергоатому" довелось реагувати на чутки, що нібито "після вибуху на Рівненській АЕС спалахнула пожежа з викидом радіації".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета дрони військовий літак F-16 атака дронів Дрон Shahed-136
Реклама

Головне за день

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

17:21 Україна
Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

16:32 Україна
У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

16:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання 141027

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів 35030

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт 30586

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії 29671

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії

Останні новини

17:29

Байден у "космосі": путініст Дюжев зробить із президента США злиденного російського пенсіонера

17:25

Чому не можна пити каву перед походом до магазину - пояснення психологів

17:21

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

17:15

Подвійна трагедія: у родині Мераї Керрі сталося горе

16:49

На всю сім'ю наведеться порча: з ким не можна розмовляти 28 серпня - прикмети

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:32

Окупанти вийшли на крайній рубіж: чи вдасться ЗСУ зупинити наступ на Покровськ

16:32

Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

16:07

Що сталося з Меладзе після розлучення з дружиною - деталі

16:06

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

Реклама
15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

Реклама
14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

12:43

Місячний календар стрижок на вересень 2024: коли краще підстригтися

12:39

Церковне свято 28 серпня: що заборонено робити на преподобного Мойсея

12:39

"В України є зброя перемоги": Шмигаль зробив гучну заяву про мільйон дронів

12:30

"Назавжди в моєму серці": Лілія Подкопаєва показалася в рідному Донецьку

12:26

Китайський гороскоп на вересень 2024: Бикам - дорогі покупки, Тиграм - проблеми

12:23

Гороскоп на вересень 2024: Ракам - конфлікти та занепокоєння, Овну - щастя

12:21

Киян запрошують на дискусію про серіальне виробництво під час війни новини компанії

12:20

Дорожче за Феррарі: скільки коштує найдорожчий собака у світі

12:12

Як прискорити дозрівання томатів: цікавий лайфхак з зубочистками

12:12

"Польща перебуває у стані війни": в Міноборони країни зробили важливу заяву

11:55

Гороскоп Таро на вересень 2024: Козерогам - подарунок, Водоліям - свято, Рибам - завершенняВідео

11:53

Онука Алли Пугачової спіймали в Москві - заплатив за все

Реклама
11:39

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

11:38

Багата, красива і знаменита: Бен Аффлек знайшов заміну Дженніфер Лопес

11:13

Вже 4 загиблих: Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку ворога

11:07

Не Курськом єдиним: ЗСУ прориваються в Бєлгородській області - росЗМІ

10:55

Гороскоп на завтра 28 серпня: Ракам - хвиля удачі, Скорпіонам - стрес та суперечки

10:51

"РФ не досягне успіху в Україні": Байден різко відреагував на ракетний удар 26 серпня

10:40

РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом": 65 цілей вдалося збитиФото

10:32

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

10:25

Обмеження не скасують: графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів

10:15

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Зміям - страждання, Козлам - пастка

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти