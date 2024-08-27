Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

Україна довго чекала винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі.

https://glavred.net/ukraine/vpervye-istrebiteli-f-16-uspeshno-otrazhali-samuyu-masshtabnuyu-ataku-rf-zelenskiy-10592000.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про роботу F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП

За словами президента України, у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня, брали участь винищувачі F-16, які нам надали західні союзники. Літаки знищували ракети і дрони противника.

Такою інформацією поділився президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

"F-16 (дали) дуже хороший результат. В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів", - розповів Зеленський. відео дня

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

На початку серпня Володимир Зеленський підтвердив, що літаки F-16 вже в Україні, вони виконують завдання.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це, я пишаюся усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат, дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку", — сказав Зеленський.

Президент не відповів на запитання, які саме завдання виконують F-16 та скільки їх, адже, за його словами, не має права це коментувати.

"Поки та кількість, яка є в Україні, та кількість пілотів, які вже навчені, цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз навчаються. Все, над чим ми працюємо, я вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити — платформу тренувань і навчань для наших пілотів, інженерів", — сказав президент.

F-16 - характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Україну - що відомо

У ніч на 27 серпня РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом". П'ять крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити, розповів командувач Повітряних Сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Через масовану атаку російських окупантів графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів. Як розповів ексміністр палива та енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, внаслідок ворожого обстрілу на українців чекає тиждень-два обмежень у випадку, якщо не буде таких масованих атак.

Після масштабного обстрілу України "Енергоатому" довелось реагувати на чутки, що нібито "після вибуху на Рівненській АЕС спалахнула пожежа з викидом радіації".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред