Це лише початок: F-16 вже завдають успішних ударів по агресору - Forbes

Винищувачі F-16 завдали перших авіаударів і не збираються зупинятися.

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F-16 вже допомагають у відбитті атак РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

Як розповів президент України Володимир Зеленський, 26 серпня F-16 брали участь у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні. Літаки знищували ракети і дрони противника і здобули свої перші перемоги в повітрі.

За словами аналітика Forbes Девіда Екса, це не дивно, що українські ВПС використовуватимуть F-16 для протиповітряної оборони. Річ у тім, що винищувачі були помічені з ракетами "повітря-повітря" AIM-9 з інфрачервоним наведенням і AIM-120 з радіолокаційним наведенням.

Також аналітик звертає увагу, що у них не було помічено боєприпасів класу "повітря-земля", хоча вони широко сумісні з кращими в Україні протирадіолокаційними ракетами західного виробництва та бомбами з GPS-наведенням.

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Як звертає увагу Forbes, F-16 серйозно допоможуть Україні. Під час безперервних атак з повітря винищувачі виконуватимуть патрулювання з метою протиповітряної оборони.

"Модернізовані винищувачі 1980-х років випуску досить добре оснащені для цієї ролі. Українські ВПС озброюють свої F-16 1980-х років старими AIM-120B 1990-х років, які діють на відстані до 40 миль. Для ближчих боїв F-16 оснащені ракетами AIM-9L/Ms, вперше презентованими у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, слідуючи їхнім інфрачервоним сигналам", - йдеться у статті.

Девід Екс вважає, що застосування F-16 буде розширюватися.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Хорошим моментом є те, що українським ВПС не важко буде підтримувати свої F-16 у повній бойовій готовності, навіть якщо в найближчий рік на озброєння надійде ще більше одномоторних винищувачів.

Попри те, що ракети класу "повітря-повітря" не є найсучаснішими, вони надійні і є в арсеналах союзників України.

"Перші вильоти українських F-16 були спрямовані на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. У міру надходження винищувачів і розширення завдань українських ВПС F-16 можуть вступати в бій із цілями, які можуть відстрілюватися: винищувачі та батареї ППО російських ВПС", - йдеться в статті.

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Як відомо, Україна довго чекала винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі. Зеленський підтвердив, що вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ. На початку серпня Володимир Зеленський підтвердив, що літаки F-16 вже в Україні, вони виконують завдання.

До слова, вирішити проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Українські воїни очікують на посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Експерт Олександр Мусієнко повідомив, що "у Росії цих літаків бояться". Він дав неочікуваний сценарій використання F-16.

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