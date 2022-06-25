Україна отримає 18 бойових кораблів і катерів: у США пролили світло на новий транш

Україна отримає 18 бойових кораблів і катерів від США у межах військової допомоги/ defense.gov

Україна у межах нового траншу від Сполучених Штатів Америки отримає 18 морських та річкових суден.

Як повідомили у пресслужбі Пентагону, йдеться про шість 12-метрових морських бойових кораблів, десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark і два 10-метрові річкові судна.

Річкові катери і судна призначені переважно для захисту річок, проте їх можна застосовувати у прибережних районах.

У межах нового траншу Україна також отримає, зокрема:

4 високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS,

36 тисяч патронів калібру 105-мм,

18 тактичних тягачів для гаубиць,

1200 гранатометів Mk-19,

2000 кулеметів.

З усією технікою США також надають багато запчастин, які можуть знадобитися для неї, кажуть у Пентагоні.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Українські військові уже встигли застосувати їх на фронті й показали відео удару по окупантах з таких ракетних установок.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні. Загальний розмір оборонних витрат у наступному році складе 847 млрд доларів, що на 8% перевищує оборонний бюджет поточного року.

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