Україна отримає 18 бойових кораблів і катерів: у США пролили світло на новий транш

Україні нададуть майже два десятки морських і річкових суден, а також ракетні комплекси HIMARS, гранатомети і кулемети.
Україна у межах нового траншу від Сполучених Штатів Америки отримає 18 морських та річкових суден.
Як повідомили у пресслужбі Пентагону, йдеться про шість 12-метрових морських бойових кораблів, десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark і два 10-метрові річкові судна.
Річкові катери і судна призначені переважно для захисту річок, проте їх можна застосовувати у прибережних районах.
У межах нового траншу Україна також отримає, зокрема:
- 4 високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS,
- 36 тисяч патронів калібру 105-мм,
- 18 тактичних тягачів для гаубиць,
- 1200 гранатометів Mk-19,
- 2000 кулеметів.
З усією технікою США також надають багато запчастин, які можуть знадобитися для неї, кажуть у Пентагоні.
Військова допомога Україні від США
Нагадаємо, в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Українські військові уже встигли застосувати їх на фронті й показали відео удару по окупантах з таких ракетних установок.
Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні. Загальний розмір оборонних витрат у наступному році складе 847 млрд доларів, що на 8% перевищує оборонний бюджет поточного року.
Читайте також:
- Знищені 8 БМП і склад боєприпасів: українська авіація влучно "відпрацювала" по окупантах
- У НАТО назвали найімовірніший варіант закінчення війни в Україні
- Коли станеться перелом у війні на користь України - відповідь експерта