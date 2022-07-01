Далекобійна ППО і потужні снаряди: США озброять ЗСУ на $820 млн

Система ППО NASAMS / kongsberg.com

Сполучені Штати Америки прийняли рішення про постачання Україні чергової партії військової допомоги.

Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram, Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі $820 млн.

За його словами, він включатиме, зокрема: додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

"Спасибі союзникам", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в РФ запанікували після ефективного застосування Збройними силами України американських реактивних установок HIMARS.

Російські пропагандисти нагадали про те, що раніше ЗСУ завдали точного удару по позиціях РФ в окупованих Ровеньках.

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