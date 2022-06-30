На Україну очікує світова військова допомога: понад 600 танків, 500 артсистем та інша техніка

Весь світ надасть серйозну військову підтримку Україні - Байден / Колаж Посольство США в Україні, Reuters

Понад 50 світових держав нададуть Україні новий пакет військової допомоги. У списку понад 600 одиниць танків, близько 500 артилерійських систем, понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів, а також 140 000 протитанкових систем. Світ ухвалив рішення взяти на себе зобов'язання щодо масштабної підтримки Києва. Про це заявив президент США Джо Байден.

На пресконференції після саміту у Мадриді глава Білого дому розповів про те, що американська держава працює над консолідацією країн для підтримки України. Більше 50 союзників і партнерів Києва по всьому світу взяли на себе зобов'язання.

читайте такожПутін має намір захопити більшу частину України: США бачать важкий конфлікт найвірогіднішим сценарієм"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - розповів Байден.

За його словами, Україна отримає сотні одиниць важкої військової техніки в рамках пакету військової допомоги.

Що отримає Україна в рамках нової військової допомоги

140 тисяч протитанкових систем

Більше 600 тисяч танків

Близько 500 артилерійських систем

Понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів.

На Київ очікують сучасні ППО та нові постачання HIMARS

Президент США Джо Байден у четвер, 30 червня, зробив заяву про те, що Вашингтон вже найближчими днями оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму 800 мільйонів доларів.

За його словами, Київ отримає сучасні системи ППО Заходу, боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, а також додаткову кількість HIMARS від інших держав.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - підкреслив Байден.

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