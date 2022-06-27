США планують надати Україні сучасний комплекс ППО NASAMS – CNN

США планують надати Україні потужну сучасну ППО NASAMS/ Википедия

У Сполучених Штатах планують цього тижня оголосити про те, що вони закуплять для України системи протиракетної оборони середньої і великої дальності.

Про таке рішення хоче оголосити Білий дім. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнане джерело.

У медіа нагадали, що президент США Джо Байден недавно оголосив про намір надати Україні досконаліші ракетні системи і боєприпаси.

Тепер джерела розповіли, що планується надання нової військової допомоги, яка включатиме у себе, зокрема, удосконалені системи протиракетної оборони середньої та великої дальності. Крім цього, у межах нової допомоги нашій державі можуть передати додаткові артилерійські боєприпаси і контрбатарейні радари.

Джерело розповіло, що Україна попросила систему протиракетної оборони NASAMS. Проте зазначається, що українських військових ще потрібно буде навчити користуватися такими системами.

ЗРК NASAMS – що про нього відомо

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система стріляє ракетами SL-AMRAAM.

Такий комплекс може вражати ракетами цілі, які перебувають на відстані понад 160 кілометрів.

Основне призначення NASAMS – протиповітряна оборона, знищення повітряних цілей на середніх та малих висотах.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Українські військові уже встигли застосувати їх на фронті й показали відео удару по окупантах з таких ракетних установок.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні. Загальний розмір оборонних витрат у наступному році складе 847 млрд доларів, що на 8% перевищує оборонний бюджет поточного року.

Також раніше повідомлялося, що Україна у межах нового траншу від Сполучених Штатів Америки отримає 18 морських та річкових суден.

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