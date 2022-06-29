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Путін має намір захопити більшу частину України: США бачать важкий конфлікт найвірогіднішим сценарієм

29 червня 2022, 21:11

Перспективи війни Росії проти України "залишаються досить похмурими", вважає Евріл Хейнс.

Путін Україна
У розвідці США також розглядають сценарії, пов'язані з великим проривом військ РФ і успіхом армії України / Колаж Reuters

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін не залишить спроб захопити Україну військовим шляхом. У зв'язку з такою ситуацією перспективи війни "залишаються досить похмурими". Найбільш вірогідним сценарієм може бути важкий конфлікт, під час якого російська окупаційна армія досягне часткових успіхів, але не виконає завдання. Два інших варіанти - широкий прорив Росії і успіх України з тактичними перемогами. Про це заявила керівниця Національної розвідки США Евріл Хейнс.

Як повідомляє Reuters, вона розповіла про те, що метою Путіна залишається захоплення великої частини України в рамках військових дій.

читайте такожАрмія України виб'є війська РФ за лінію 23 лютого до кінця року за двох умов - Ходжес"Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України", - сказала Хейнс.

Як вважає очільниця американської розвідки, у такій ситуації перспективи війни "залишаються досить похмурими".

За словами Хейнс, спецслужби Сполучених Штатів бачать три можливі сценарії. Найвірогідніший - важкий конфлікт, під час якого російські загарбники досягнуть певних успіхів, але не зможуть виконати головне завдання Путіна.

Що стосується інших варіантів розвитку подій, мова йде про великий прорив військ Росії і успіх ЗСУ, що включає стабілізацію лінії фронту і досягнення тактичних успіхів, ймовірно, поблизу захопленого росіянами Херсона та інших районах на півдні України.

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Плани Росії щодо захоплення України

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що у Росії є 120-денний план щодо окупації України. Подальші дії агресора залежать від обстановки на фронті. Через невдачі плани змінюють кожні 30 днів. При цьому Москва, як і раніше, збирається захопити всю Україну, є ризик перекидання на поле бою ще 40 російських батальйонних тактичних груп.

Заступник голови Пентагону Колін Кал казав, що Путін збирається захопити всю Україну. Однак, як вважає він, військам РФ не вдасться повністю реалізувати плани Кремля. Окупанти можуть досягти лише часткових успіхів.

У Центрі національного опору заявляли, що Росія на захоплених територіях України стикається з серйозним опором російській окупації з боку місцевих жителів. За такої обстановки Москві не вдається анексувати українські землі і доведеться переносити проведення так званих "референдумів".

Інші новини:

новини США Володимир Путін розвідка США війна Росії та України
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