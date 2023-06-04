На ЗСУ чекає успішний контрнаступ з поверненням територій - радник Байдена

Куди дійде армія України при контрнаступі – залежить від подальшого розвитку подій, вважає радник президента США Байдена Джейк Салліван.

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Україні вдасться повернути суттєву частину територій - Салліван / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Контрнаступальна операція дозволить ЗСУ повернути під контроль "стратегічно суттєву частину своєї території". Перспективи просування українських військ залежать від подальшого розвитку подій. Ситуація на полі бою матиме значний вплив на майбутні перемовини Києва та Москви. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє CNN, він сказав про те, що майбутній контрнаступ армії України дозволить звільнити від окупації РФ важливу частину території країни.

"Наскільки саме суттєву і де саме – це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть наступ, але ми вважаємо, що українці доб'ються успіху", - сказав чиновник.

Також Джон Салліван підкреслив, що для перемовин України і Росії "немає жодного графіка", проте ситуація на полі бою значно позначиться на позиціях сторін в рамках підсумкового перемовного процесу щодо завершення війни.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна вже готова до переходу в контрнаступ.

За його словами, Київ не отримав всі озброєння, які потрібні, проте чекати ще місяць ЗСУ не можуть.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що сили оборони України можуть піти в наступ відразу на декількох ділянках фронту.

Армія в рамках військової операції звільнятиме свої землі, але не збирається на територію країни-агресора Росії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що, незважаючи на серйозне посилення ракетних ударів з боку окупанта Росії, Москві не вдалося зірвати підготовку України до контрнаступу.

Організація операції йде за планом.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про два контрнаступи ЗСУ:

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