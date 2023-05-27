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"Деякі процеси відбуваються": у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2023, 19:09 оновлено 27 травня, 19:26
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Михайло Подоляк заявив, що Україна готує ґрунт для контрнаступу проти російських окупантів.
Михаил Подоляк, ВСУ
Михайло Подоляк розповів про контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, ОПУ

Україна продовжує готуватися до потужного контрнаступу українських військ. ЗСУ готують ґрунт та нарощують інтенсивність бойових дій. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian.

Він додав, що росіяни, які воюють на боці України, частіше будуть проводити рейди, як це відбувалось у Бєлгородській області РФ.

Подоляк зазначив, що деякі дії, пов'язані з контрнаступом, вже відбуваються.

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"Це складний процес, не питання одного дня, певної дати або певної години. Це безперервний процес деокупації. Деякі процеси вже відбуваються, наприклад, знищення ліній постачання або вибухи складів в тилу. Інтенсивність наростає, але це займе досить тривалий час", – сказав Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

У ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом. Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії. Окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ.

Україна отримала все для початку контрнаступу. Сполучені Штати готові підтримати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16, сказав радник Байдена з питань нацбезпеки Джон Салліван.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк контрнаступ ЗСУ
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