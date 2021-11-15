Вступ України до НАТО і захист Альянсу від нападу ворога: Столтенберг назвав Києву умови

Україна наразі не готова до вступу до НАТО - Столтенберг / BBC

Україна наразі не входить до НАТО, тому 5-та стаття Вашингтонського договору, згідно з якою напади на країну Північноатлантичного альянсу є атакою на весь колективний блок безпеки Заходу, на Київ не поширюється. Для вступу до Альянсу держава повинна відповідати низці вимог. Про це заявив генеральний секретар Організації Єнс Столтенберг.

У ефірі програми Axios on HBO він розповів про те, що Вашингтонський договір, який передбачає захист Альянсу від нападу інших держав, не відноситься до України, тому що вона не входить до НАТО. Для того, щоб Київ вступив до блоку безпеки Заходу, слід виконати певні вимоги.читайте такожВійська біля кордонів України та мігранти у Польщі: у Британії закликали НАТО бути готовим до війни з Росією

"Щоб бути членом НАТО треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією", - сказав Столтенберг, уточнивши, що Альянс зміцнює партнерство і тісну співпрацю з українською державою.

Також він підкреслив, що для інтеграції Українид о Північноатлантичного альянсу повинен скластися консенсус 30 країн, які входять до блоку. Однак наразі такої згоди немає.

Співпраця України та НАТО

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що військові НАТО вже присутні на території України в рамках проведення спільних навчальних місій. Така ситуація сталася через окупацію Росією української автономної республіки Крим та окремих районів Донбасу.

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Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко казав, що в Україні нібито створюються "навчально-тренувальні табори", які в реальності, мовляв, є "базами НАТО". У зв'язку з цим Лукашенко домовився з главою Кремля Путіним про перелік спільних дій для того, щоб не допустити появи іноземних військових підрозділів біля кордонів білоруської і російської держав.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що спільні навчання Росії та Білорусі є відповіддю на, мовляв, "розміщення військ НАТО в Україні". За його словами, розширення інфраструктури Альянсу в Україні стане для Москви "перетином червоних ліній".

Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна прийматиме самостійне рішення щодо НАТО на своїй території, а "червоні лінії Кремля" поширюються виключно на Росію.

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