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"Ми готові застосувати зброю": у Німеччині звернулися до НАТО і різко пригрозили Росії ударом

22 жовтня 2021, 05:28

Ніхто не повинен йти в атаку на країни НАТО в Балтії або Чорному морі, сказала Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Німеччина
У Москві повинні чітко розуміти, що в кінцевому підсумку ми готові застосувати зброю - міністерка оборони Німеччини / pixabay

В НАТО повинні рішуче реагувати на агресивні дії, які виходять від Росії, що здійснює маневри, спрямовані на дестабілізацію ситуації у Європі. Ніхто не повинен атакувати країни Північноатлантичного альянсу у Балтії або Чорному морі. У Кремлі повинні зрозуміти, що блок безпеки Заходу в підсумку буде готовий застосувати зброю. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

У коментарі радіо Deutschlandfunk вона розповіла про те, що НАТО слід було б дотримуватися більш жорсткої позиції щодо РФ. У Москві повинні зрозуміти, що Альянс в кінцевому підсумку буде готовий до застосування зброї.читайте такожУ Росії заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

"Необхідно чітко дати зрозуміти керівництву у Москві, що ми готові в кінцевому підсумку застосувати зброю", - зазначила очільниця німецького міноборони.

Також вона додала, що ніхто не повинен навіть припускатися думки про можливу атаку країн Північноатлантичного альянсу у Балтії або в Чорному морі.

Крамп-Карренбауер підкреслила, що саме Росія систематично порушує повітряний простір країн НАТО і запускає кібернетичні атаки на державні ресурси для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Європі. При цьому, на її думку, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС також схвалена Москвою.

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Новини Росії та НАТО

Згідно з даними британського телеканалу Sky News, в Північноатлантичному альянсі ухвалили рішення вдвічі скоротити місію Росії при НАТО. Зокрема, в колективному блоці безпеки вислали 8 дипломатів, яких підозрюють у здійсненні ворожої діяльності.

У МЗС Росії у відповідь заявили, що подібні дії з боку Альянсу не відповідають риториці НАТО, у якому раніше казали про важливість відновити перемовини з Москвою в рамках Ради Росія-НАТО. За його словами, після таких дій, мовляв, більше ніхто не вірить у щирість цих заяв.

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