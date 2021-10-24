"Перешкодити зближенню України з НАТО - неможливо": у Путіна прийняли курс Києва на Захід

Росія не може перешкодити зближенню України і НАТО, це неможливо - Пєсков / Reuters

Росія не в силах чинити протидію зближенню України з НАТО. Однак Москва може мінімізувати подібні наслідки для російської держави, і у разі реалізації такого сценарію "буде зроблено все, що необхідно". Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що у Москви немає можливостей для того, щоб не допустити більш масштабного співробітництва України з НАТО. Однак російська влада має намір реалізувати комплекс заходів, який повинен мінімізувати наслідки для РФ у разі запуску подібного сценарію.читайте також"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що, якщо зближення України і НАТО продовжиться й надалі, у Росії буде зроблено все, що необхідно", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Співпраця України та НАТО

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про те, що на території України нібито вже створюються "навчально-тренувальні табори", які, як стверджує він, мовляв, насправді є "базами НАТО". За словами глави держави, він вже домовився з Путіним про спільне реагування на подібні явища для того, щоб не припустити появи іноземних військ на кордоні російської та білоруської держав.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що спільні військові навчання Росії та Білорусі є відповіддю на, мовляв, "розміщення військ НАТО в Україні". При цьому можливу появу військ Північноатлантичного альянсу на українській території у Москві сприймуть як "перетин червоних ліній".

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Київ ухвалить самостійні рішення щодо приводу того, які дії слід зробити, щоб забезпечити безпеку України і Європи. Він додав, що "червоні лінії" Москви обмежуються територією російської держави.