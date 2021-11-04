Дорога до НАТО і повернення територій: у США оголосили про потужну підтримку України

США підтримують прагнення України щодо інтеграції до НАТО / УНІАН

Сполучені Штати Америки розглядають співпрацю з Україною як наріжний камінь безпеки, демократії та прав людини в регіоні. Вашингтон залишається потужним союзником Києва в питаннях інтеграції держави до Північноатлантичного альянсу, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та побудови успішної демократичної України. Про це заявили в американському посольстві.

Як повідомляє пресслужба посольства США в соціальній мережі Facebook, помічниця держсекретаря з питань Європи та Євразії Карен Донфрід провела зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За підсумками перемовин вона зробила заяву про важливість американо-українського партнерства.читайте такожЗеленський зустрівся з Байденом: деталі розмови президентів України та США

"Стратегічне партнерство США і України є наріжним каменем безпеки, демократії і прав людини в регіоні", - сказала Донфрід.

Також вона підкреслила, що Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет української держави в умовах російської агресії. США продовжують залишатися потужним партнером України в зусиллях, спрямованих на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу, відновлення міжнародно визнаних кордонів і побудову демократичної та успішної України.

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Підтримка України з боку США

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 10 вересня сказала про те, що Штати готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу. Причому як в нормандському, так і у інших форматах. Вашингтон готовий підключитися до діалогу тоді, коли побачить реальну можливість вирішення конфлікту Росії і України.

Після візиту Нуланд до Москви у США заявили, що американська держава підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. У Вашингтоні не підтвердили заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака про те, що Нуланд, мовляв, згодна з тезами Кремля про "особливий статус" і "автономію" Донбасу.

Посол України у США Оксана Маркарова казала, що Київ веде перемовини з Вашингтоном щодо участі американців у нормандському форматі або мінському процесі. Українська держава зацікавлена у підключенні Штатів до перемовин у будь-якому форматі.

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