Зустріч Зеленського з лідерами ЄС: що пообіцяв Шольц Україні

Шольц запевнив, що на Європейській Раді виступатиме за єдину позицію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці.
"Напад на Україну означає зміну епох. Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно. Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Шольц.
Він також додав, що на Європейській Раді виступатиме за єдину позицію - за позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
"Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали поставляти Україні зброю і ми будемо робити це і далі, скільки Україні буде потрібно. Ми вчимо українських військових користуватися сучасним озброєнням САУ і ЗРКУ. Ми також пообіцяли, що поставимо установки "Ірис", які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів, також домовилися з США і Великобританією про те, що будемо поставляти установки залпового вогню", - повідомив він.
Що ще сказав Шольц
- Німеччина буде поставляти нам зброю до тих пір, поки Україна буде його потребувати
- Ще раз пообіцяв, що Україна отримає німецьке ППО
- Німеччина домовилася з США і Великобританією про постачання в Україну установок заплового вогню
- Шольц буде однозначно виступати за отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС
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Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну
Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.
Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.
У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.
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