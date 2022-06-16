Зустріч Зеленського з лідерами ЄС: що пообіцяв Шольц Україні

Шольц, Зеленський / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці.

"Напад на Україну означає зміну епох. Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно. Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Шольц.

Він також додав, що на Європейській Раді виступатиме за єдину позицію - за позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали поставляти Україні зброю і ми будемо робити це і далі, скільки Україні буде потрібно. Ми вчимо українських військових користуватися сучасним озброєнням САУ і ЗРКУ. Ми також пообіцяли, що поставимо установки "Ірис", які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів, також домовилися з США і Великобританією про те, що будемо поставляти установки залпового вогню", - повідомив він.

Що ще сказав Шольц

Німеччина буде поставляти нам зброю до тих пір , поки Україна буде його потребувати

, поки Україна буде його потребувати Ще раз пообіцяв, що Україна отримає німецьке ППО

Німеччина домовилася з США і Великобританією про постачання в Україну установок заплового вогню

Шольц буде однозначно виступати за отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС

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Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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